Dobrá správa pre vodičov! Bratislavské Staré Mesto ako prvé spúšťa parkovaciu politiku

Bratislava je opäť bližšie k tomu, aby mala regulované parkovanie a nevznikali konflikty v boji o každé voľné miesto.

Ruku k dielu významným spôsobom priložila mestská časť (MČ) Staré Mesto, ktorá má dnešným dňom pripravených už 3 750 parkovacích miest. Sumu 40 000 €, ktorú do projektu MČ investovala, by mal magistrát následne uhradiť.

Parkovacia politika sa má v plnom rozsahu spustiť prvého októbra tohto roka. Skutočná realizácia sa však môže posúvať v nadväznosti na pripravenosť mestských častí či samotného mesta. Primárnou úlohou bolo mimo iného zadefinovanie zón, s ktorými MČ vstúpi do parkovacej politiky. Staré Mesto zvolalo v utorok mimoriadne zastupiteľstvo.

„Prvá zóna, s ktorou vstupujeme do počiatočnej etapy, je od Hlavnej stanice po Blumentál,“ prezradila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, ktorá má zo zavádzania veľkú radosť, keďže zaň bojuje už štvrtý rok, pričom začala ešte pred nástupom na miesto starostky ako aktivistka. Všetkému predchádzala verejná diskusia o tom, ako majú byť jednotlivé zóny zadefinované. Rezidenti majú byť po správnosti zvýhodnení.

„Sme pripravení budovať ďalšie zóny, ak sa ukáže, že je to efektívne. Cieľom je dosiahnuť celkové pokrytie územia MČ,“ ozrejmila Aufrichtová, ktorá verí, že to stihnú zariadiť do roka. Je hrdá na to, že sa jej v spolupráci s ďalšími starostami hlavného mesta podarilo presadiť zabezpečenie významého podielu slova starostami v celkovej parkovacej politike.