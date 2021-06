Vodná nádrž Domaša je pripravená na nápor turistov: Nečakané prekvapenie pre návštevníkov

Obľúbená vodná nádrž očakáva nával rekreantov! Na Domaši podľa starostov obcí už vlani, aj kvôli pandémii, stúpla návštevnosť o 150 %.

Predpokladajú, že túto sezónu to nebude inak. Premáva už aj loď Bohemia, na ktorej pripravujú atraktívny program. Po slávnostnom spustení hlavnej sezóny za účasti Lúčnice a požehnaní plavidiel 26. júna bude loď lákať na koncerty zvučných mien, ako sú Cigánski diabli, Peter Cmorik či Fragile.

Sezónu odštartujú v sobotu 26. júna. „V rámci slávností Navalis máme pripravený príťažlivý program. Začne sa sv. omšou, ktorú bude viesť arcibiskup Bernard Bober, ktorý po nej požehná plavidlá. Vystúpi Lúčnica a zavŕši to veľkolepý ohňostroj odpálený z vody,“ prezradil Radovan Kapraľ, starosta obce Kvakovce.

Medzi plavidlá, ktoré dostanú požehnanie, patrí aj loď Bohemia. Tá už pláva svoje pravidelné plavby. Chystajú na nej aj koncerty pod názvom Bohemia spieva, ktoré sa tešia veľkej obľube. „Bude ich 12 - 13. Vystúpia Cigánski diabli, Veronika Rabada, Peter Cmorik, Fragile alebo Peter Stašák,“ podotkol organizátor Matúš Jaško z Randal Agency. Na Domaši pribudli aj verejné toalety, prezliekareň či päťmiestne vodné bicykle.

„Teraz máme spolu 15 plavidiel,“ prezradil prevádzkovateľ požičovne Marek Foľtan. Starostovia by radi sprevádzkovali aj nástupné móla pre loď v ďalších strediskách a zokruhovali nádrž cyklochodníkom, na ktorý už majú hotový projekt. „Potrebujeme na to približne 11 miliónov eur. Podľa našich odhadov to možno prinesie aj 50 nových pracovných miest. Veríme, že nám pomôže štát,“ uzavrel Kapraľ.

Loďou sa už previezla aj rodinka z Prešova. Gabriela (36), Radovan (33), Liora (3) a Alexej (6). „Určite si plavbu zopakujeme,“ zhodli sa turisti. Kapitánom je už druhý rok Matúš Ondovčák (34). „Je to super robota. Rád robím ľuďom radosť,“ povedal s nadšením.

Ceny na Domaši

Stanovanie: zdarma

Parkovné: celodenné 2,20 €, celonočné 2,70 €

Občerstvenie:

Pivo 1,4 €

Kofola 1,5 €

Káva 1,5 €

Pizza 6,90 €

Bryndzové halušky 6,50 €

Vyprážaný syr 5,90 €

Hranolčeky 1,70 €

Lístky na loď