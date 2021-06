Je to potvrdené: Rodiny v hmotnej núdzi dostanú 333 eur na dieťa, kedy ich môžu očakávať?

Rodiny v hmotnej núdzi dostanú jednorazovo príspevok 333 eur na dieťa.

Informoval o tom v stredu po rokovaní vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), materiál schválila vláda s pripomienkou. Dotknuté rodiny by peniaze mali dostať v riadnych výplatných termínoch - tí, ktorí pomoc v hmotnej núdzi poberajú na účet, peniaze dostanú od 11. do 13. augusta a tí, ktorí dostávajú peniaze poštou, dostanú príspevok medzi 18. a 27. augustom.

Pomoc je schválená pre deti z rodín, ktoré spadli počas pandémie do hmotnej núdze. "Ide približne o 13.500 detí, ktoré od marca 2020 do konca apríla 2021 spadli do hmotnej núdze a tento jednorazový finančný príspevok bude vo výške 333 eur," vyčíslil Krajniak.

Minister dodal, že v druhej fáze dostanú jednorazový príspevok aj ďalšie rodiny s deťmi, príspevok sa však zníži na 200 eur. Celkovo pôjde o pomoc 730.000 deťom, pri tejto kategórii chce rezort vyriešiť vyplácanie tak, aby peniaze odišli na účet. Koncom augusta o tom Krajniak povie viac, vtedy sa totiž zrejme bude schvaľovať materiál k druhej várke poskytovania príspevku.

Krajniak vysvetlil, že každý, kto má nárok na príspevok 333 eur vyplácaný v auguste, bude o tom upovedomený.