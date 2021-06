Česko zaradilo Slovensko medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy: Čo to znamená v praxi?

Česká republika zaradila Slovensko s platnosťou od utorka 22. júna medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy koronavírusom.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke. Z pohľadu Českej republiky sú menej rizikové aj všetky susedné krajiny Slovenska s výnimkou Ukrajiny.

V praxi sa teda Slováci nemusia pri príchode do Českej republiky preukazovať negatívnym výsledkom testu a ani nastupovať do karantény. „Cudzinci, ktorí môžu pricestovať do Českej republiky, sú povinní i naďalej dodržiavať epidemiologické pravidlá v súlade s cestovateľským semaforom. Rovnako ako doteraz musia (okrem prichádzajúcich zo zelených krajín) vyplniť príjazdový formulár, absolvovať test pred príchodom, poprípade po príchode, resp. samoizoláciu,“ uvádza rezort diplomacie na svojom webe.

Pri ceste do Českej republiky je potrebné dodržiavať tamojšie protipandemické pravidlá a opatrenia. Medzi ne patrí najmä povinnosť nosenia respirátorov vo vnútorných priestoroch všetkých budov, čakární či zastávok. Z pohľadu Slovenska je Česká republika zaradená medzi zelené krajiny, teda tie, v ktorých je riziko nákazy nízke.