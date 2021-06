Letisko v Košiciach je vo veľkej strate: Zachráni sezónu letecká linka do Zadaru?

Sú vo veľkej strate, no svitá na lepšie časy. Košické letisko zaznamenalo kvôli pandémii obrovský úbytok - až 83 % cestujúcich.

Nastávajúca letná sezóna však naznačuje pozitívnu zmenu, lebo pre dovolenkárov pripravili linky do Chorvátska. Spojenie do Zadaru štartuje už od 69 eur, no je otázne, či letisko doženie straty z pandémie... Zástupca výkonného riaditeľa letiska Tomáš Jančuš pre Nový Čas uviedol, že pokles odbavených pasažierov predstavoval medzi rokmi 2019 a 2020 až 83 percent!

„Z 558-tisíc cestujúcich vlani ich počet klesol len na 97-tisíc. V sektore cestovania sa trápime už vyše roka, ale tešíme sa, že sa podarilo naštartovať sezónnu linku do Zadaru. Je historicky prvou, lebo doteraz sa v minulosti lietalo len do Rijeky a Splitu. Ponúka rýchlu prepravu, ste tam za hodinu a pol letu. Navyše odpadajú riziká kolón aj karantény, lebo momentálne je Chorvátsko v zóne zelených krajín,“ uviedol Jančuš.

Lietať sa bude každú sobotu od 3. júla do 4. septembra lietadlom typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel. Lietadlo bude z Košíc do Zadaru odlietať vždy o 10.15, dovolenkári si teda budú môcť dopriať rannú kávu v pohodlí svojho domova a obed si už vychutnajú na príjemnej jadranskej pláži. Ceny jedmosmerných leteniek sa začínajú na úrovni 69 eur vrátane poplatkov.

Počet odbavených cestujúcich

- 2019 - 558 000

- 2020 - 97 000

Sezónne spojenia