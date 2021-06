Plné štadióny nedávajú spávať ministrovi ani epidemiológom: Zavedú obmedzenia pre fanúšikov?!

Ako zamedziť zavlečeniu nového delta variantu koronavírusu na Slovensko futbalovými fanúšikmi?

Touto otázkou si v posledných dňoch lámu hlavy na ministerstve zdravotníctva aj v odborných kruhoch slovenských epidemiológov. Ukazuje sa totiž, že sa nedá úplne vystopovať, kto bol a kto nebol na futbalových zápasoch v zahraničí.

Zatiaľ čo napríklad dovolenkári po návrate z čiernych krajín musia nastúpiť do 14-dňovej karantény a absolvovať PCR test, na účastníkov futbalového zápasu v „zelenej“ krajine sa nič také nevzťahuje. A to napriek tomu, že na štadióne mohli prísť do tesnejšieho kontaktu s ľuďmi z „čiernych“ krajín ako dovolenkári, ktorí poctivo dodržiavali všetky opatrenia.

Hlavný hygienik už dlhšie upozorňuje, že kontrola informácií, ktoré vypĺňajú ľudia po návrate zo zahraničia, je zložitá. „ÚVZ SR využíva možnosť požiadať telekomunikačných operátorov o telefónne čísla od začiatku apríla 2021. Údaje od operátorov prichádzajú pravidelne každý deň. Pracovníci ÚVZ SR tieto osoby kontaktujú. V kombinácii s ďalšími nástrojmi sa nám už podarilo zachytiť osoby, ktoré ,pozabudli‘ na svoje povinnosti pri príchode na územie SR,“ skonštatovala hovorkyňa Daša Račková.

Zákon im umožňuje získať číslo občana, avšak bez akýchkoľvek ďalších údajov. Nie je tak možné kontrolovať len tých, ktorí boli na rizikových akciách - povedzme na štadiónoch s tísickami ďalších fanúšikov.

Čierne Portugalsko

Už dnes sa napríklad v Budapešti odohrá zápas Francúzsko - Portugalsko za účasti 60-tisíc fanúšikov. Dá sa očakávať, že na futbal prídu okrem stoviek fanúšikov zo Slovenska aj nadšenci z Portugalska, ktoré Slovensko len tento týždeň zaradilo na čierny zoznam práve pre rýchlo sa šíriaci delta variant koronavírusu. Už minulý týždeň ministerstvo zdravotníctva vyzvalo Slovákov, ktorí boli na futbale v Maďarsku, aby sa zaregistrovali v systéme e-hranica a šli na PCR test zadarmo.

Na základe toho zistili jedného pozitívneho, avšak nie je jasné, či bol aj on na štadióne. „Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie. Prosíme ľudí, ak cestujú, aby boli zaočkovaní a dodržiavali všetky potrebné hygienické a protipandemické opatrenia,“ odpísala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.Ministerstvo upozorňuje, že z preventívnych dôvodov neodporúča zúčastňovať sa na hromadných podujatiach, a to najmä nezaočkovaných. „Prosíme ľudí, aby neriskovali a dodržiavali všetky potrebné protipandemické opatrenia,“ apeluje Eliášová.

Už aj v zahraničí uvažujú ako fanúšikov varovať. Nemci sa obávajú zavlečenia vírusu z Británie a tamojší minister varoval fanúšikov pred 14-dňovou karanténou. Český minister zase odporúča, aby ľudia sledovali zápasy z domu.