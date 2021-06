Bžany pri Domaši riešia bizarný spor: Exekúcia pre WC na pláži?!

Absurdná situácia. Obci na brehu priehrady Domaša hrozí exekúcia pre toalety.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ňou hrozí, lebo obec Bžany (okr. Stropkov) nezaplatila za prenájom pozemkov pod WC na pláži. Môže prísť o vyše 800 eur a bude s tým mať aj ďalšie náklady. Obec zastrešuje rekreačnú oblasť Valkov a aby turisti neznečisťovali okolie, postavili neďaleko vody WC.

„Za WC nám fakturujú vyše 400 eur ročne s odôvodnením, že ide o komerčnú činnosť. Na WC však doplácame, i keď neplatíme vodohospodárom. Za celú vlaňajšiu sezónu sme utŕžili na toaletách približne 200 eur. Mesačné náklady sú pritom vrátane minimálnej mzdy pre pracovníčku najmenej tisíc eur. To platíme z vlastného vrecka, lebo chceme mať čisto. Keby sme ešte platili i nájomné, tak nás to vyjde 1 500 €,“ vysvetlil starosta Bžian Ladislav Vrabeľ s tým, že za používanie WC si účtujú 0,20 eura.

„Vyberali sme 0,50 eura, ale ľudia radšej chodili do kríčkov, tak sme to zlacnili a dokonca uvažujeme, že bude zadarmo, len aby sme zachovali čistotu. Toaletárku však potrebujeme aj tak,“ ozrejmil prvý muž Bžian.

Na stole má predžalobnú výzvu na sumu 884 € za predchádzajúce sezóny a ďalšiu faktúru 450 € za aktuálnu. „S minulým vedením SVP nebola žiadna reč. Už ho našťastie vystriedali noví ľudia. Riaditeľ pôsobí ako šikovný manažér, skúsime sa s ním rozumne dohodnúť,“ pripomenul starosta, ktorého trápi aj to, že pláž dostala obec do prenájmu len na tri mesiace v roku.

„Keďže je to krátkodobý prenájom, nemôžeme sa uchádzať o žiadne projekty, ani investovať do rozvoja zo svojich peňazí. Takže pre návštevníkov nedokážeme nič urobiť,“ uzavrel. Vodohospodársky podnik sa k veci do uzávierky nevyjadril.