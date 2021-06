Pozmeňujúci návrh poslancov: Kto by mal vykonávať prehliadky mŕtvych tiel? Jasný postoj súkromných lekárov

Pri prehliadkach mŕtvych tiel by sa mala znova zaviesť povinná účasť ambulantných lekárov, a to v prípade, ak nie je dostatok lekárov, ktorí majú o to dobrovoľný záujem.

Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu koaličných poslancov k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý v utorok predniesla v pléne Národnej rady (NR) SR poslankyňa Anna Záborská (OĽANO). Návrhom by sa mal upraviť zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Po novom by mal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a vypracovávať rozpis týchto obhliadok. Poslanci chcú teda zrušiť inštitút organizátorov prehliadok mŕtvych tiel a upraviť v zákone výkon prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia. Prehliadky majú byť podľa návrhu vykonávané na základe rozpisu vyhotoveného na každý mesiac pre územie jednotlivých okresov. Do rozpisu majú byť prednostne zaraďovaní okrem zamestnancov úradu lekári, ktorí majú záujem o vykonávanie prehliadok a na tento účel požiadali o vydanie oprávnenia. Lekárska komora vyzýva ministerstvo k činu: Riziko zavlečenia delta variantu je veľmi vysoké "Pri ich prípadnom nedostatku budú do rozpisu rovnomerne zaraďovaní aj lekári všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti na základe zákonnej povinnosti," uviedli. Predpokladom na vydanie oprávnenia je absolvovanie školenia k prehliadkam mŕtvych tiel. Lekári zaradení v rozpise by mohli v prípade nesplnenia povinnosti dostať pokutu. Poslanci tvrdia, že chcú zmenou zabezpečiť hospodárne a efektívne procesy pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel. Inštitút organizátorov prehliadok mŕtvych tiel zavedený v roku 2019 vo forme súkromných obchodných spoločností sa podľa nich ukázal ako málo funkčný a nehospodárny, preto je potrebné ho zrušiť.