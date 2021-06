Vedúca obchodu s oblečením zverejnila trpký status: Hustý náklad Slovenkám!

Vytkla im všetko, čo mala na srdci! Vedúca obchodu sa rozhodla pre tvrdý status, aby sa už podaktoré zákazníčky uvedomili...

Už viackrát sme zverejnili príspevky podobné tomuto. Stále sa však nájdu zákazníčky, ktoré nepoznajú slušnosť a úctu k iným ľuďom! Prečítajte si trpký príspevok ženy, ktorej dalo na stránke Nekŕmte nás odpadom za pravdu mnoho ľudí.

"Ahojte, píšem sem a verím, že si to prečíta čo najviac tých, ktorých sa to týka. Pracujem vo veľkom obchode s oblečením, som vedúca, ale to nič nemení na tom, že som taká istá ľudská bytosť ako aj vy milé zákazníčky. To, čo si dokazujete denno-denne, ako sa správate k predavačkám, je už nenormálne. Chcem povedať, že mám vysokú školu ako aj polovica našich zamestnancov, a keď si myslíte, že ste niečo viac, lebo pracujete v kancli a chcete sa povyšovať, tak ste na zlej adrese.

Mám tie najslušnejšie a najmilšie kolegyne a toto si nezaslúži nikto. Povedať prosím či ďakujem nevie 90 % ľudí. To, ako v priebehu 5 minút dokáže 1 zákazník rozbombardovať stoly, ktoré niekto upratoval hodiny, nevadí nikomu. Môj otec mi vždy hovoril neber to do ruky, keď to nevieš vrátiť do pôvodného stavu. To bolo ale dávno, teraz rodičia svojim deťom nepovedia nič a čakajú, že ich vychovám ja!

Kričíte na maličké deti, že sa nevedia správať. Deti máte brať na detské ihrisko, nie do obchodu a naučiť sa ich správať musíte vy svojím príkladom. Tým, že ich ignorujete, im dávate len priestor byť deťmi. Bola som svedkom toho, ako dieťa otvorilo núdzový východ a spustil sa alarm a matka povedala: Vidíš, čo robíš? A ty robíš čo, keď ani nesleduješ svoje vlastné dieťa?