Pri havárii na východe prišiel o život skúsený motorkár Matúš († 34): Po dvoch nárazoch prišla smrť

Zbytočne vyhasol ľudský život. Vášnivý motocyklista a paraglajdista Matúš († 34) sa išiel v nedeľu podvečer prevetrať na zemplínske cesty.

So svojou staršou Hondou trielil v smere od obce Dlhé Klčovo, kde na križovatke s cestou I/18 odbočil vľavo na Vranov nad Topľou. Po približne 50 metroch nešťastne narazil do protiidúceho auta a následne do stromu. Mužovi už, žiaľ, pomoci nebolo.

Tragický odchod Matúša zarmútil celú rodinu. Ako pre Nový Čas priblížil jeho otec Tomáš zo Sečovskej Polianky (okr. Vranov nad Topľou), Matúš sa len prednedávnom vrátil z Anglicka. „Pracoval tam, kým neprišiel brexit. Odvtedy doma brigádoval na rôznych fuškách,“ prezradil Tomáš, ktorého syn mal v obľube adrenalínové športy, vrátane paraglajdingu.

„Venoval sa tomu roky, bol to však zároveň skúsený motorkár,“ dodal otec. Čo presne sa stalo, zatiaľ ostáva záhadou. „V nedeľu doobeda spal, oddychoval a potom sa najedol. Stihol si ešte pocvičiť a potom zobral motorku. Počul som len, ako naštartovala a odišiel. Zrejme sa šiel prejsť a vyvetrať, išiel len v tričku,“ dodal zarmútený otec.

Na miesto nehody prišiel po nešťastí aj Matúšov mladší brat Šimon. K nehode sa vyjadril len v krátkosti - naznačil, že havárii mohli predchádzať technické problémy na motorke. Podľa slov brata zosnulého mu po nehode policajt povedal, že po výjazde na hlavnú cestu sa zadné koleso Matúšovej motorky rozkývalo zo strany na stranu. Keďže k zrážke došlo len niekoľko metrov od križovatky, Šimon je presvedčený, že jeho brat nemohol ísť rýchlo. „Motorka išla okamžite na expertízne skúmanie. Vodič protiidúceho auta sa snažil bratovi vyhnúť, no chytil ho bokom, a preto letel do stromu,“ dodal.

Polícia o priebehu havárie informovala, že 34-ročný motocyklista viedol motocykel Honda v smere od obce Dlhé Klčovo, kde na križovatke s cestou I/18, odbočil vľavo na Vranov nad Topľou. Približne po 50 metroch narazil do protiidúceho osobného vozidla Audi a následne do stromu. „Motocyklista utrpel zranenie nezlučiteľné so životom,“ dodali policajti.