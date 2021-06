Maťka (6) mal takmer dobiť na smrť: Šokujúca zmena výpovede obžalovaného otca v kauze týraného chlapčeka

Vinu hádže na svoju manželku. Na Okresnom súde v Brezne pokračovalo pojednávanie s Marekom (32) z Hronca (okr. Brezno), ktorý mal podľa obžaloby v roku 2019 takmer na smrť dobiť svojho syna Maťka (6).

Vtedy len štvorročný chlapček skončil s opuchom mozgu v nemocnici, kde doslova bojoval o život. Beštiálny otec zrazu tvrdí, že synčeka týrala a takmer prizabila jeho žena Monika (25) a on len zobral vinu na seba. Celým Slovenskom otriasol brutálny prípad z Hronca, keď mal Martinka do bezvedomia podľa obžaloby zbiť vlastný otec. Dôvodom bitky a kopancov malo byť to, že Marek si myslel, že Maťko nie je jeho syn. Na súdnom pojednávaní s beštiálnym otcom vypovedalo až 35 svedkov a budúci týždeň by mal padnúť rozsudok.

Obžalovaný Marek však teraz za všetko viní svoju ženu. „Nezvládala výchovu detí a mňa sa snažila zbaviť, aby si mohla užívať bezstarostný život bez detí a rodiny. Monika vedela, že ju milujem a som ochotný pre ňu urobiť čokoľvek, že skutok zoberiem na seba,“ šokoval na súde otec a pokračoval: „To, čo sa stalo Martinkovi, bolo plánované. Vedela, že takto sa ma môže zbaviť. Mrzí ma, že som Martinka neuchránil pred psychicky narušenou matkou.“

Čaká ho operácia

Štvornásobný otec hovorí, že chcel od manželky odísť, no odkladal to a doplatil na to synček. „Monika ma s plačom prosila, aby som jej pomohol a skutok, ktorý spáchala ona, vzal na seba. Už som vedel, že za tento skutok, ktorý sa stal Maťkovi, bude musieť niekto niesť zodpovednosť. Monika ma uprosila, že sa to nebude opakovať a ak budem vzatý do väzby, bude mi oporou,“ tvrdí Marek, ktorý si mal neskôr uvedomiť, čo urobil a mal zmeniť svoju výpoveď. V prípade dokázania viny mu teraz hrozí väzenie na dobu 12 rokov a 4 mesiace.

O týraného chlapčeka sa s láskou stará jeho babka Janka (47). Tá obvinenia zaťa na jej dcéru Moniku odmietla komentovať. „Nebudem sa vyjadrovať, kým nebude ukončené súdne pojednávanie,“ uviedla obetavá starká. Podľa nej sa Maťko už má lepšie, no musí ísť ešte na operáciu hlávky. „Prepadla sa mu tam jedna kostička, tak čakáme na CT. Už je na tom lepšie, stále je však veľmi hyperaktívny, nevie sa dobre sústrediť,“ vysvetlila Janka s tým, že vnúčik zamestnáva celú rodinu.