Ľudia po prekonaní COVIDu-19 už pravdepodobne nebudú mať výhody ako doteraz.

Po rokovaní Ústredného krízového štábu to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vysvetlil to tým, že aj po prekonaní ochorenia je pri delta variante koronavírusu malá pravdepodobnosť, že by ho ľudia nemohli opäť dostať.