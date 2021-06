Obec na východe smúti za babkou Annou († 79): Bakuľou vyhnala ropnú spoločnosť!

Babičke z dedinky Ruská Poruba pri Humennom môžu ľudia zo severovýchodu Slovenska vďačiť za čistú vodu.

Anna Morozová († 79) bola jednou z hlavných aktérok, ktorá sa pričinila o zastavenie prieskumu a následnej ťažby ropy na severovýchode krajiny. Odpor domácich sa začal v roku 2015 a úspešne sa skončil o 4 roky. Odvážna žena vtedy spolu s ďalšími bránila vlastným telom vjazdu mechanizmov ropnej spoločnosti Alpine Oil and Gas do ich lesov. Po vážnych zdravotných ťažkostiach, žiaľ, prehrala svoj boj o život.

Keď do Ruskej Poruby v roku 2015 prišli predstavitelia ropnej spoločnosti a domácim predstavili plán vykonať prieskumné vrty so zámerom ťažiť ropu, väčšina obyvateľov sa proti ich zámeru ostro postavila. Boj, ktorý sa zo súdov preniesol aj do terénu, zvádzali aj tí najstarší vrátane Anny Morozovej († 79). Podľa slov domáceho Ladislava Andrejca (52) sa ľudia obávali o stratu pitnej vody najmä pre kontamináciu.

„V Ruskej Porube nie je vodovod. Ak by ropáci, ako ich voláme, za niekoľko rokov vycucli tzv. ropné kapsy, tie by neostali prázdne, ale vtiahli by vodu do svojho priestoru. Neskôr sme zistili, že chceli v katastri obce urobiť 42 vrtov a 42 odkalísk ropných látok. Tie vrty by boli na kopcoch a ku každému by viedla aj spevnená cesta. Totálne by sa zmenil ráz krajiny, bol by tu hluk i prach,“ opísal Andrejco.

Rovnako im hrozilo, že sa do pôdy a vody dostanú chemické látky, ktoré sa používajú na chladenie hláv vrtákov. „Slovenskí odborníci potvrdili, že tieto látky spôsobujú alergie, rakovinu, ale aj dedičné chyby,“ zdôraznil. Podľa Andrejca bola pani Anna jedna z dvoch tvárí obce, ktorá reprezentovala starších.‚Na kávu vás pozvem, ale vŕtať a ťažiť ropu v Porube nebudete,‘“ dodal Andrejco s tým, že Anna bola jedna z najstarších obyvateľov, ktorí sa postavili voči ropákom.

„Bola z generácie, ktorá poctivo žila, pracovala, mala veľmi blízky vzťah k prírode, k svojim roličkám a pozemkom. Uvedomovali si ešte tie staré pravdy, že ak má človek svoju roľu a ju obrobí, nebude hladovať. Preto podľa mňa tak silno bojovala, vnímala ich ako votrelcov, ktorí prišli doslova zničiť jej rodnú zem,“ dodal Andrejco.

Ľahla by si aj pod auto

Sestra nebohej aktivistky Helena (63) spomína, že od začiatku, keď sa začal v obci formovať odboj proti ťažiarom, ju vôbec nemuseli prehovárať. „Ona sa práveže zlostila na ľudí, na mladších, že nechceli ísť do protestu a váhali, či sa vôbec zapoja. Vravela im, že čo sú to za ľudia, že to berú na ľahkú váhu,“ opísala Helena s tým, že jej sestra bola veľká bojovníčka.

Napriek tomu, že mala problémy s chrbticou, vymenené oba bedrové kĺby, neváhala vziať bakuľu do ruky a ísť telom brániť vstup ťažkých mechanizmov do lesov. „Ľahla by si aj pod auto, aj keby ju prešli. Vodu a prírodu chcela zachrániť za každú cenu. Vďaka nej aj ďalším ochranárom a aktivistom sa to našťastie podarilo. Patrí jej veľká vďaka a všetka česť,“ dodala sestra Anny.

Spoločnosť prišla o milióny

Keď sa im v roku 2019 podarilo zrušiť prieskumné územie, eufóriu pociťovala aj pani Anna. Na víťazstvo bola patrične hrdá. „Ako sme sa dozvedeli, spoločnosť Alpine Oil and Gas za 10 rokov prieskumu prišla o 18 miliónov eur. Keď takú veľkú a bohatú spoločnosť dokážu poraziť obyčajní ľudia, je to veľký úspech. Keď dokážu poraziť silnú korporáciu, je to neskutočný úspech.

Je smutné, ako aj pani Anna zistila, že poniektorí úradníci na vtedajšom ministerstve životného prostredia i na okresných úradoch a súdoch rozhodovali v rozpore so zákonmi a proti svojim vlastným ľuďom,“ dodal Andrejco. Keď bojovali za svoju zem, nepomohol im žiaden z najvyšších ústavných činiteľov. „Ani vtedajší prezident Kiska, premiér Fico, minister životného prostredia Žiga,“ povedal. Anne sa však po porážke zhoršil zdravotný stav a v polovici apríla naposledy vydýchla.

„Veľa ľudí sa zúčastnilo pohrebu, v rámci covidových opatrení, a vzdali jej tak česť na jej poslednej ceste,“ kondoloval Andrejco. Koncu ropákov na východe sa Anna nedožila. Prieskumnému územiu pri Svidníku sa končí platnosť k 1. augustu 2021. „Ak by si ho chceli podľa zákona predĺžiť, tak 3 mesiace pred týmto dátumom by museli podať žiadosť. Táto žiadosť podaná nebola,“ zakončil.