Narodeninový deň prezidentky Čaputovej: Prekvapenie od ochrankárov si vzala do paláca

Veľký deň začala oslavovať už zrána.

Prezidentka Zuzana Čaputová mala v pondelok nabitý program, no už pri odchode zo svojho domu v Pezinku ju čakalo prekvapenie. Pri príležitosti 48. narodenín jej totiž ochrankári venovali kyticu kvetov, ktorú si so sebou vzala do paláca.

Prezidentka svoj narodeninový deň začala pravidelnou cestou zo svojho domu v Pezinku do Prezidentského paláca v Bratislave. Popoludní ju totiž čakala návšteva šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyen, s ktorou riešili európsky Plán obnovy. Pri odchode z domu prezidentku nesprevádzal jej partner Juraj Rizman, ale ochrankári a šofér, od ktorého dostala kyticu kvetov.

Čaputová mu s úsmevom poďakovala a v kufri ju odviezli do prezidentkinej kancelárie. Práve Rizman sa po boku hlavy štátu objavuje čoraz častejšie a dokonca sprevádzal prezidentku aj na víkendovej oficiálnej akcii otvorenia zrekonštruovaného kaštieľa v obci Borša.

To, akú podobu bude mať ich narodeninová oslava, Rizman neprezradil. V minulosti prezidentka krátko po nástupe do paláca oslavovala v spoločnosti príbuzných. Na párty vtedy zavítala mama aj jej dve dcéry Lea a Emma, ktoré má s bývalým manželom Ivanom. S ním vychádza Čaputová podľa vlastných slov dobre.