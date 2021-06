V horúčavách nepodceňte riziko úpalu a úžehu: Prečítajte si užitočné rady!

Pri vysokých teplotách hrozia viaceré zdravotné komplikácie. Medzi ne patrí úpal či úžeh.

Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu a pobyt vonku treba obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny. Pripomenula to Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Úpal je prehriatie organizmu, ktoré vzniká aj bez priameho slnečného žiarenia. Úžeh je prehriatie organizmu vplyvom slnečného žiarenia. Prejavujú sa bolesťami hlavy, nevoľnosťou, mdlobami až závratmi, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom, zvýšenou telesnou teplotou, zvracaním. "Postihnutého premiestnite do chladného prostredia, najlepšie chladnej miestnosti s vetraním a dajte ho do stabilizovanej polohy. Postupne ho ochladzujte, najlepšie obkladmi, nie sprchou alebo kúpeľom. Tekutiny mu podávajte po malých množstvách. Pri zhoršení stavu je dôležité volať 155 alebo 112," spresnila Račková.

Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu. Deti do šiestich mesiacov ÚVZ tiež neodporúča natierať opaľovacím krémom. "Tieto deti na slnko vôbec nepatria. Chránime ich slnečníkom alebo clonou, nie plienkou prehodenou cez striešku kočiara, pretože hrozí prehriatie. Staršie deti je potrebné pri pobyte vonku opakovane natierať vhodnými krémami a vhodne obliekať,“ vysvetlila Jana Hamade, lekárka a vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ.

Počas leta je tiež dôležité chrániť sa pokrývkou hlavy a slnečnými okuliarmi. Letné oblečenie by malo byť svetlých farieb, ľahké a vzdušné. "Ak je to možné, fyzicky náročnú aktivitu si v období horúčav plánujte na skoré ranné hodiny. Ak to možné nie je, robte si časté prestávky v tieni," zdôraznila Račková.

ÚVZ tiež odporúča počas leta skontrolovať správne uskladnenie liekov. Väčšinu liekov je totiž potrebné skladovať pri izbovej teplote, teda do 25 stupňov Celzia. "Opaľovací krém s ochranným faktorom je vhodné na každú sezónu použiť nový. Po ich otvorení dochádza k postupnému znehodnocovaniu a v nasledujúcej sezóne už nemusia poskytovať dostatočnú ochranu," dodala Račková.