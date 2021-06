Senior z Nitry sa tri dni neukázal v obchode: Všímavosť predavačiek a rýchla pomoc mu zachránili život!

Záujem predavačiek, rýchle konanie polície a spolupráca s útulkom, zachránili život mužovi z Nitry.

Záchranná akcia sa uskutočnila 17. júna, keď pracovníci útulku z Nitry a polície nabehli do domu seniora, ktorý sa tri dni neukázal v obchode, kam pravidelne chodieva. Veľa nechýbalo a mohlo sa to skončiť tragicky.

"V jednej z mestských časti Nitry žije starší pán, ktorý pravidelne chodil na nákup do miestnych potravín. Keďže ho už tretí deň asistentky z obchodu nevideli, tušili, že sa asi niečo s čiastočne imobilným seniorom stalo, preto ihneď kontaktovali políciu. Keď hliadka prišla k domu, našla na dvore dvojicu strážnych psov, ktorí bránili ich vstupu na pozemok. Rešpekt budil hlavne veľký, približne 50-kilogramový pes. Požiadali nás o pomoc a odchyt havinov. Na mieste sme boli v priebehu pár minút a v špeciálnom obleku, vybavení odchytovými pomôckami sme sa pustili do práce. Prvú sme zaistili na dvore menšiu sučku a umiestnili ju do prepravky v aute. Horšie to bolo s veľkým Cane corso, ktorý vbehol do rodinného domu cez nezavreté hlavné dvere, kde naďalej štekal a vrčal. Na ten pohľad, ktorý sme zažili už veľakrát, si nikdy nezvyknete," informoval útulok na facebookovej stránke.

Keď vstúpili do domu, na konci chodby uvideli na zemi bezvládne telo majiteľa v neprirodzenej polohe. Veľký pes stále sedel vedľa svojho pána a bránil si ho do poslednej chvíle. "Pri tom štekote a vrčaní zrazu počujeme tichý hlas majiteľa: "Pomoc, tu som. Prosím, pomôžte. Nevládzem." Bez ohľadu na riziko okamžite vyrážame dopredu. Havina sme zaistili na odchytovej vôdzke a naložili do prepravky," popisujú situáciu zamestnanci útulku.

Senior spadol a nedokázal sa už postaviť a ani si privolať pomoc. Na mieste čakal hodiny bez jedla a vody. Na miesto dorazili záchranári a poskytli mu prvú pomoc. "Napriek svojmu zdravotnému stavu sa senior stále pýtal na svojich psíkov. Kde sú? Čo je s nimi? Bolo vidieť, že pre neho veľa znamenajú. Vysvetľujeme mu, že sme ich odchytili. Sľubujeme, že sa o nich postaráme u nás v útulku, kým sa jeho stav nezlepší a následne mu ich vrátime," ubezpečili seniora.

"Tento prípad sa skončil šťastne, majiteľa sme našli živého a pomoc prišla včas. Vo viacerých predchádzajúcich prípadoch, žiaľ, nie... Niekedy stačí naozaj málo - všímať si svoje okolie a hlavne osamelo žijúcich ľudí," uzatvárajú príbeh.