Výstava legendárneho fotografa a horského vodcu Urbanoviča: Storočnica nášho horolezectva!

Krásy hôr objavujú prostredníctvom svojho spolku už sto rokov. V tomto roku oslavujeme dva významné míľniky pre našu krajinu - storočnicu horolezeckého spolku JAMES a 50 rokov od prvého úspešného zdolania himalájskeho vrcholu slovenskou expedíciou.

Legendárny spolok vznikol v auguste 1921 zánikom Uhorského karpatského spolku a na „svedomí“ ho majú spišskí turisti, horolezci a aktivisti František Lipták, Gustáv Nedobrý a Mikuláš Mlynárčik.

Legendárny spolok vznikol v auguste 1921 zánikom Uhorského karpatského spolku a na „svedomí" ho majú spišskí turisti, horolezci a aktivisti František Lipták, Gustáv Nedobrý a Mikuláš Mlynárčik.

Spolok JAMES dodnes združuje a vychováva horolezcov. V jeho oddiele vyrástli aj Jozef Psotka, Arno Puškáš a Ivan Urbanovič, ktorí vyše pred 50 rokmi urobili prvovýstup na juhovýchodný vrchol Nanga Parbatu (7 530 m n. m.), vychoval aj prvých Slovákov, ktorí sa v roku 1971 dostali nad osemtisíc metrov - Michala Orolína a Ivana Fialu. Tento počin, ktorý zaradil vtedajšie Československo medzi horolezeckých velikánov, si teraz pripomenuli vo Vile Flóra výstavou, ktorú zorganizoval Ivan Urbanovič (89), dnes už legendárny horský vodca, fotograf a dlhoročný pracovník horskej služby.

„Je to už 50 rokov, ale pamätám sa na to ako dnes.vraví Urbanovič. Na výstave nechýbal aj ďalší z účastníkov historickej expedície Michal Orolín (78). „Dnešné výstupy na osemtisícové vrcholy sú zväčša záležitosťou malých výprav. V našich časoch to boli veľké expedície, aj čo sa týkalo ľudí, materiálu či času. Som hrdý, že som bol na počiatkoch československých himalájskych úspechov,“ dodal. Výstava potrvá do polovice septembra.