Návrh novely rokovacieho poriadku NR SR je na stole: Pozrite, aké zmeny sú v hre

Návrh novely rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR, ktorá je v druhom čítaní, sa ešte upraví. Zmeny sa majú týkať najmä ochrany osobných údajov. Pre TASR to uviedol predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO).

O novele by mali v druhom čítaní rokovať poslanci na aktuálnej júnovej schôdzi NR SR. Vetrák verí, že po lete sa dostanú aj k veľkej novele rokovacieho poriadku, ktorú pripravuje. Cez leto ju chce prerokovať s jednotlivými poslaneckými klubmi a na jeseň by ju chcel predložiť do pléna.

Vetrák vysvetlil, že pozmeňujúci návrh k aktuálne predloženej novele reaguje najmä na stanovisko vlády, ktorá si osvojila niektoré pripomienky Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). "Ustanovenia, ktoré sú aj v súčasnom platnom rokovacom poriadku, nie sú z podhľadu ÚOOÚ dostatočne naformulované. Časť agendy, ktorú budeme riešiť pozmeňujúcim návrhom, je práve vyrovnanie sa s pravidlami na ochranu osobných údajov," povedal s tým, že riešia najmä otázku možného vzniku bezpečnostných incidentov napríklad na zariadeniach, ktoré prevádzkuje NR SR. Rokovací poriadok podľa neho nehovorí, kto je z pohľadu ochrany údajov prevádzkovateľom zariadení.

Takisto podľa neho treba spresniť, po akú dlhú dobu a či vôbec sa budú archivovať záznamy nahrané z online zasadnutí výborov a komisií. Ocenil, že NR SR má kapacity a zakúpené servery, teda by sa záznamy dali archivovať natrvalo. Myslí si, že by to pomohlo transparentnosti, no musia vyriešiť otázku ochrany údajov osôb, o ktorých sa bude na rokovaniach hovoriť. Diskutujú tiež o tom, či môže byť verejná tá časť rokovania výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorá sa týka konaní voči konkrétnym verejným funkcionárom.

Okrem toho chcú pozmeňujúcim návrhom do rokovacieho poriadku doplniť možnosť pre predsedu NR SR obrátiť sa na ústavnoprávny výbor s niektorými pochybnosťami ako napríklad pri zaraďovaní návrhov do programu schôdze. Vetrák vysvetlil, že občas nemusí predseda vedieť, či môže určitý návrh zaradiť do programu schôdze NR SR, napríklad vzhľadom na rôzne lehoty. Aj doteraz sa s tým na výbor obracal, no podľa Vetráka to bolo založené len na dobrých vzťahoch s výborom. Spresniť chcú i ustanovenia týkajúce sa výberu spravodajcu k návrhom, pretože to predsedovia výborov robili nejednotne.

Navrhovaná novela hovorí najmä o online rokovaniach výborov. Hoci sa ešte neschválila, viacerí poslanci pre TASR uviedli, že kamera aj s príslušenstvom na zabezpečenie takéhoto rokovania už je k dispozícii a aj sa odskúšala. Vetrák potvrdil, že by mala technika fungovať a rokovania by tak mohli byť dynamickejšie, plynulé a technicky zabezpečené.