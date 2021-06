Budaj s Hegerom podpísali memorandum o odpadoch: Má pomôcť vyčistiť aj nádrž Ružín

Memorandum o spolupráci podpísali v piatok popoludní pri vodnej nádrži Ružín v okrese Košice - okolie minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) a Zväz výrobcov cementu (ZVC).

Zvýšiť by sa tak mal podiel slovenského odpadu v tuhých alternatívnych palivách, ktorý je energeticky zhodnocovaný v cementárňach. Cieľom spolupráce so ZVC je podľa Budaja nastaviť pravidlá tak, aby pri výrobe cementu dochádzalo v čo najväčšej možnej miere k využitiu odpadu vyprodukovaného na Slovensku a tým aj k maximálnemu využitiu existujúcich kapacít energetického zhodnocovania odpadov. "Chceme zbaviť prírodu od odpadu a bez zbytočného vytvárania ďalších kapacít," povedal.

Rezort tiež pripravil Program odpadového hospodárstva, ktorý sa venuje aj odklonu skládkovania odpadov prostredníctvom ich spracovania v existujúcich zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadov. Tento strategický národný dokument v oblasti odpadového hospodárstva je v legislatívnom procese a envirorezort ho na rokovanie vlády predloží v najbližších týždňoch.

Ako uviedol riaditeľ ZVC Rudolf Mackovič, viac ako 80 percent spracovaného odpadu vo forme alternatívneho paliva je dovážaných zo zahraničia. Po podpise uvedeného memoranda by sa to malo zmeniť. „Postupne meniacou sa legislatívou budeme schopní krok za krokom zvyšovať množstvo alternatívneho paliva, ktoré bude vyrobené z odpadu, ktorý pochádza zo Slovenskej republiky," spresnil. Pre obce či zberné spoločnosti by tak už nemalo byť výhodné ukladať odpad na skládky odpadu. "Aby sme dosiahli úroveň, aká je dnes napríklad v Rakúsku, bude to niečo stáť všetkých občanov, ale aj štát,“ vysvetlil.

Vďaka memorandu by sa mal v cementárni zhodnotiť aj odpad z vodnej stavby Ružín, ktorá je jedným z najznečistenejších území. Vodohospodári a občianski aktivisti z nej každoročne vyzbierajú stovky ton odpadu - s prevažným zastúpením plastu. Tento odpad by mal byť po vyzbieraní pretvorený na alternatívne palivo v Košiciach a následne prevezený do cementárne v Turni nad Bodvou.

V rámci svojho pracovného programu sa diskusie o probléme s odpadom v regióne pri Ružíne a podpisu memoranda zúčastnil aj premiér Eduard Heger (OĽANO). „My už dnes máme riešenia, len musíme dovoliť, aby sa stali. Máme mechanizmy, aby sme vyvodzovali dôsledky a zároveň nastavovali nový regulačný rámec, aby sme investovali do takých technológií a podpory, aby sme odpad triedili a mohol byť spálený u nás v cementárňach, ktorého ho potrebujú enormné množstvo,“ povedal s tým, že v tejto problematike je tiež potrebné investovať aj do osvety a vzdelávania.