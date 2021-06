Konečne je ČAS cestovať a oddychovať: Vyhrajte dovolenky s rodinou za 18 708 €!

Každý týždeň až tri rodinné dovolenkové pobyty!

Po dlhých mesiacoch pandemických opatrení je tu konečne čas na oddych v kruhu najbližších. Denník Nový Čas v spolupráci s cestovnou kanceláriou SATUR prinášajú ďalšiu z obľúbených súťaží, v ktorej počas jedného mesiaca rozdá až 9 dovolenkových pobytov pre 4 osoby v celkovej hodnote 18 708 €. Ako výhru získať?

Cestovať zadarmo je s denníkom Nový Čas možné. V hre sú dovolenky od CK Satur na Rodos, Zakyntos, do Chorvátska, ale nezabudli sme ani na naše krásne Slovensko a vyhrať môžete dovolenku v Tatrách, či v perfektnom rezorte X-Bionic Sphere. Je to jednoduché. Stačí si kúpiť denník Nový Čas a strihať kupóny, ktoré v ňom každý deň nájdete uverejnené.

Ako na to?

1. Kúpte si Nový Čas

- Súťaž o 9 dovolenkových pobytov bude prebiehať od pondelka 21. júna 2021 až do 11. júla 2021. Na to, aby ste sa do súťaže mohli zapojiť, je potrebné, aby ste si v tomto období noviny kupovali a hľadali v nich uverejnený kupón.

2. Vystrihnite a zbierajte kupóny

- Kupóny na stránkach Nového Času nájdete uverejnené počas celého týždňa, vrátane nedele. Dokopy teda každý týždeň uverejníme 7 kupónov, no na zapojenie sa do súťaže v daný týždeň potrebujete nazbierať 5 zhodných kupónov. Kupóny sa budú v jednotlivých týždňoch od seba líšiť farebne.

3. Pošlite kupóny

- 5 farebne zhodných kupónov vložte do obálky a pošlite na adresu Nový Čas – súťaž, P. O. Box 38/a, 830 00 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.

Pozor! Aspoň na jednom kupóne musí byť podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

4. Žrebovanie

Každý týždeň vyžrebujeme 3 výhercov v nasledujúcich termínoch:

1. 7. 2021

O čo hráme

Chorvátsko

ostrov Brač, Hotel Bretanide

Dokonalá dovolenka existuje. Je v hoteli Bretanide na ostrove Brač, na mieste, kde všade cítiť levanduľu, vôňu borovíc, vína a neskutočnú pohodu, do ktorej sa dostanete okamžite po vystúpení z lietadla vďaka priamemu letu z Bratislavy. Brač má až 2 700 slnečných hodín v roku, no ešte špecifickejšie je mesto Bol, kde je slnka oveľa viac. Hotel, v ktorom si budete užívať svoju dovolenku, je od pláže oddelený iba chodníkom, po ktorom sa turisti presúvajú z mestečka Bol na najznámejšiu a zrejme aj nafotografovanejšiu pláž v Chorvátsku Zlatni rat.

Grécko

Zakyntos, Alexandra Beach

Zakyntos je slnečný a krásny grécky ostrov, ktorý rozhodne treba celý preskúmať a objaviť. Medzi top atrakcie patrí bájna Navagio beach, Modré jaskyne, rôzne romantické zákutia, ale aj miesto, o ktorom nevedia mnohí turisti – fjord s krásnou kaskádovitou plážou. Hotel Alexandra beach 5* je ideálny pre pokojnú dovolenku, ponúka vynikajúce služby, dokonalú gastronómiu, piesočnatú pláž, milý personál, priestranné izby v budove hotela, ale aj pavilón s izbami so súkromným vstupom do privátneho bazéna. Absolútny bonus hotela je infinity pool a pozorovanie dokonalých západov slnka priamo z bazéna, reštaurácie, baru či pláže.

Grécko

Rodos, Lindos Princess

Grécky ostrov Rodos je často označovaný za najslnečnejší spomedzi gréckych ostrovov - na ostrove si užijete až 300 dní zaliatych slnkom. Na západe ho obmýva Egejské a na východe Stredozemné more. Je to ostrov, kde sa stredoveké kúzlo stretáva s moderným kozmopolitným plážovým životom. Rodos prináša dovolenkový zážitok, kde vás jeho historický šarm a zároveň aj jeho moderná tvár prenesú do celkom iného sveta, ktorý ponúka množstvo atrakcií. Na 250 km dlhom pobreží nájdete rôzne pláže, od skalnatých, kamienkových až po nádherné piesočné. Najznámejšie letoviská ležia na jeho východnej strane ako Faliraki, Kolymbia, Lindos, Pefki a mnoho iných.

Slovensko

Šamorín, Rezort X-bionic

Jedinečný areál, aký nemá na Slovensku páru, na brehu vodného diela Gabčíkovo, v blízkosti hrádze a mesta Šamorín. Tento rozsiahly rezort s rôznymi športoviskami, ihriskami, bazénmi, toboganmi a šmykľavkami vám i deťom pripomenie atmosféru, náladu, radosť a šantenie ako v päťhviezdičkovom prímorskom letovisku. Okrem vodných radovánok deti zláka aj multifunkčný zábavno-dobrodružný park AdventureLand, kde na ne čaká množstvo preliezačiek, hojdačiek či prekážok. Počas letných prázdnin si tu skvelý animačný program užijú celé rodiny s až 20 animátormi.

Slovensko

Starý Smokovec, Grand hotel Starý Smokovec

Bol to prvý grandiózny tatranský hotel a svojich nóbl hostí vítal už v roku 1904. Jeho historickú secesnú budovu pod Slavkovským štítom, ktorá neodmysliteľne patrí ku koloritu Starého Smokovca, navštívilo mnoho významných osobností a ak si teda chcete zaspomínať na kráľa komikov Vlastu Buriana, olympijských víťazov Danu a Emila Zátopkovcov, alebo vzdať hold herečke Milke Vášáryovej či speváckej dive Lucii Bílej, môžete si objednať apartmán nesúci ich ctené meno. Priamo pri hoteli má stanicu pozemná lanovka na Hrebienok, z neďalekej Tatranskej Lomnice vedie lanovka na Skalnaté pleso a na hladine Štrbského plesa si môžete užiť romantické člnkovanie.

Slovensko

Jasná, Grand Jasná

Aktívny pohyb vo sviežej prírode máte v Jasnej ako na dlani: priamo pred bránami hotela začína niekoľko turistických chodníkov, od náročných a stredne ťažkých až po tie, ktoré bez problémov zvládnete aj s deťmi. V cene pobytu je zarátaný aj lístok na lanovku na Chopok, najvyšší vrch Nízkych Tatier - tento výlet si nemôžete nechať ujsť! Ôsmi animátori rodinného klubu Planet Fun spolu s miestnym dráčikom Demiánom si už brúsia zuby na svojich malých kamarátov zo všetkých kútov Slovenska. Kým si budete hovieť v hotelovom wellness centre, oni sa postarajú o detský program, vrátane detskej športovej akadémie plávania.