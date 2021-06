Skvelá správa pre Slovákov! Od piatkovej polnoci sa menia podmienky pre cestovanie do Chorvátska

Chorvátsko na začiatku letnej turistickej sezóny úplne uvoľňuje podmienky pre príchod do krajiny.

Slovensko je podľa rozhodnutia Chorvátska od piatkovej polnoci na zozname tzv. zelených krajín. Ako pre portál NašaDoprava.sk potvrdilo Chorvátske turistické združenie, znamená to, že Slováci môžu do Chorvátska vstupovať bez potvrdenia o teste alebo potvrdenia o očkovaní či o prekonaní ochorenia COVID-19. Stačí im iba občiansky preukaz alebo pas. Pri ceste do Chorvátska je však naďalej odporúčané vypĺňať formulár EnterCroatia pre ľahšie a rýchlejšie vybavenie na hraniciach.

V Chorvátsku v tomto roku po uvoľnení podmienok na cestovanie očakávajú predbežne o 20 až 30 percent viac návštevníkov zo Slovenska. „V minulom roku Slováci vyčkávali s dovolenkou. Myslím si, že tento rok určite pocestujú na dovolenku k moru,“ uviedol pre portál NašaDoprava.sk hovorca Chorvátskeho turistického združenia Andrej Maťko. Združenie zároveň očakáva, že doprava do destinácie autom získa ešte väčšiu popularitu, pretože sa cestujúci vo vlastnom aute nemusí podrobovať rôznym opatreniam bežným vo verejnej doprave.