Prípad starostu bratislavského Nového Mesta: Kusému zrušili obvinenie!

Generálna prokuratúra SR rozhodla o zrušení obvinenia voči starostovi bratislavského Nového Mesta Rudolfovi Kusému.

Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval starosta Kusý s advokátkou Evou Mišíkovou. „Generálny prokurátor vyhovel nášmu návrhu na zrušenie právoplatného uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré sa týkalo troch skutkov a bolo právne kvalifikované ako zneužívanie právomoci verejného činiteľa v prísnejšej sadzbe, čo sa vzťahovalo na vznik spôsobenej škody," uviedla advokátka Mišíková s tým, že rozhodnutie generálneho prokurátora považuje v celom rozsahu za zákonné, spravodlivé a dôkladne odôvodnené.

„V prvom rade sme namietali, že tu neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by nasvedčoval tomu, že pán starosta zneužil svoju právomoc pri vybavovaní agendy súvisiacej s tými tromi žiadosťami o stavebné povolenie," uviedla Mišíková. Podľa nej bol v rámci obhajoby najdôležitejší fakt, že prvostupňový súd sa pri rozhodovaní o návrhu prokurátora o vzatí Kusého do väzby stotožnil so skutočnosťami, ktoré uviedla obhajoba, že nepovažuje uznesenie o vznesení obvinenia za zákonné. Dozorujúci prokurátor následne zamietol sťažnosť Kusého proti rozhodnutiu o vznesení obvinenia. „Toto rozhodnutie dozorujúceho prokurátora som považovala za administratívne neodôvodnené, z tohto dôvodu sme využili možnosť požiadať Generálneho prokurátora SR, aby rozhodol o tomto návrhu," dodala Mišíková.

Kusého advokátka namietala okrem iného aj fakt, že konaním Rudolfa Kusého neprišlo ku vzniku škody. „Samotné konanie bolo pravdepodobne účelovo nadkvalifikované na vznik škody značného rozsahu, ktorá vôbec nebola preukázaná," upozornila Mišíková. „Generálny prokurátor rozhodol aj o tom, že voči mojej osobe bol porušený zákon. Pamätáme si na veľkú aktivitu, až teatrálnosť, ktorá súvisela s mojim zadržaním. Mám za to, že polícia a prokuratúra boli zneužité v prospech developerov," skonštatoval Kusý, ktorý vníma rozhodnutie generálneho prokurátora ako odkaz pre starostov a primátorov, že keď budú chrániť verejný záujem, tak sa nemusia báť trestného stíhania.

Starostu Nového Mesta zadržala polícia v októbri minulého roka pred jeho úradom a tri noci strávil v cele predbežného zadržania. Kusého obvinili zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenie súviselo s troma developerskými projektmi v mestskej časti, pri ktorých mal starosta podľa obvinenia spôsobovať prieťahy v stavebnom konaní a blokovať výstavbu.