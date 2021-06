OĽANO vyzvalo predstaviteľov opozície, aby svojim voličom odporučili očkovanie: Kritika Fica a Pellegirniho

Hnutie OĽANO vyzvalo opozičné strany a ich zástupcov, aby odporučili očkovanie proti ochoreniu COVID-19 svojim voličom, nehazardovali s ich zdravím a pozvali ich na očkovanie čím skôr.

Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu OĽANO to vyhlásili na piatkovej tlačovej konferencii. Očkovanie je podľa nich jedinou cestou z pandémie. Upozorňujú, že sa treba pripraviť na prípadnú tretiu vlnu. Poslanec Kristián Čekovský (OĽANO) hovorí, že by očakával od opozičných strán iný postup. Myslí si, že šéf Smeru-SD Robert Fico a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini naskočili na vlnu konšpirátorov a rozhodli sa "vytĺcť" z témy očkovania politické body. Skonštatoval, že v ochrane zdravia sú všetci spoločne, nie je to o koalícii a opozícii.

Poslankyňa za OĽANO Monika Kavecká nesúhlasí s finančným motivovaním ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať. "Nemôžeme ľudí motivovať finančne, lebo by to bolo obchodovanie a forma nátlaku," vyhlásila. Jej kolega Andrej Stančík, naopak, pripúšťa diskusiu o finančnej motivácii ľudí. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v stredu (16. 6.) nevylúčil lotériu ako motiváciu pre zaočkovaných. Doplnil, že môže ísť buď o plošnú odmenu pre všetkých, ktorí sa očkovali, alebo určitú formu lotérie.

Opozičný Smer-SD vo štvrtok (17. 6.) avizoval, že žiada vládu SR zastaviť očkovanie detí od 12 do 16 rokov proti ochoreniu COVID-19 s výnimkou prípadov, keď o to žiada odborný lekár. Strana tvrdí, že sú pochybnosti o dosahoch vakcín na zdravý vývoj detí. Svoju požiadavku chcela presadiť cez procedurálny návrh v parlamente. Plénum ho však vo štvrtok neschválilo. Fico avizuje, že sa takéto uznesenie v Národnej rade SR pokúsia presadiť opäť. Ministerstvo zdravotníctva už reagovalo, že sa pri očkovaní detí riadi odporúčaniami odborníkov a Európskej liekovej agentúry (EMA).