Slovenskí dovolenkári v pozore: Do obľúbenej destinácie sa dostanete vlakom z Bratislavy!

Všetci milovníci Chorvátska majú jedinečnú možnosť dostať sa na dovolenku bez zbytočných starostí!

Železnice SR v spolupráci s rakúskymi ÖBB vypravia novú vlakovú linku z Bratislavy cez Viedeň až do Chorvátskeho Splitu. Slovenskí dovolenkári tak majú ďalšiu extra možnosť, ako sa dostať v lete k moru.

Linka bude premávať od stredy 18.júna až do 11. septembra. "Vlak obsahuje tri lôžkové vozne, dva sedacie a tri vozne pre autá a vlak môže prepravovať aj bicykle a domáce zvieratá. Jednosmerný lístok na sedadle je možné zakúpiť od 29,90 EUR, v lôžkovom vozni od 69,90 EUR, lístok s automobilovou dopravou od 109,90 EUR a s motocyklom od 79,90 EUR," informuje Andrej Maťko z cestovnej kancelárie Settour.

V prípade, že si do Chorvátska zvolíte prepravu vlakom, pripravte sa na poriadne dlhú cestu, ale aj neopakovateľný zážitok. "Vlaky budú odchádzať z Bratislavy o 15:51 a prídu do Splitu o 9:50 nasledujúceho dňa. Vlaky budú odchádzať zo Splitu o 16:48 h s príchodom do Bratislavy o 10:49 h nasledujúceho dňa," doplnil Maťko s tým, že vlaky odchádzajú z Bratislavy každý utorok a piatok a zo Splitu zase každú stredu a sobotu.