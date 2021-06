Šéf asociácie cestovných kancelárií o letných dovolenkách: Čakáme, že zmenia farbu pre populárnu destináciu

Situácia sa neustále mení! Vláda aktualizovala semafor, ktorý rozdeľuje krajiny do farieb podľa ich rizikovosti. Napríklad doteraz zelené Portugalsko prechádza od 21. júna do čiernej farby. O dovolenkách sme sa porozprávali so šéfom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Romanom Berkesom.

Ako náročné je pre cestovky každotýždenné menenie cestovateľskej mapy?

- Samozrejme, je to zložité, na druhej strane sme v očakávaní, že krajiny, ktoré sú označené červenou a čiernou, by mohli prejsť do zelenej farby. Ak konzílium mení farby na cestovateľskej mape počas pobytu klientov, je to, samozrejme, pre nás náročné.



Ako sa pozeráte na fakt, že Portugalsko nie je momentálne v čiernej farbe pre všetky štáty EÚ, neuľahčil by vám situáciu jednotný postup?

- My podporujeme jednotné európske označovanie krajín, ale krajiny majú momentálne výsostné právo prijímať ešte svoje vlastné opatrenia.

Ak klient vycestoval s tým, že krajina bola zelená a počas jeho pobytu sa zmenila, informujete klientov?

- Cestovné kancelárie majú tú výhodu, že dokážu regulovať svoje služby a zástupcovia cestoviek informujú klientov o zmenách, ktoré sa ich týkajú. Klient sa pri návrate musí riadiť, čo sa týka karantény, aktuálnou situáciou, nie tou farbou, v akej vycestoval. Ale platí to aj naopak.



Ktorá krajina je z pohľadu cestoviek a klientov najviac sledovaná?

- Naša pozornosť sa upriamuje na Turecko, tam je najviac uložených záloh za rok 2020 za zájazdy. Turci patria v tomto smere k jedným z najzodpovednejších z červených krajín, lebo zaočkovali komplet celý personál, ktorý je v letoviskách a príde do kontaktu s cestujúcimi. Takže je tu tendencia zaradiť Turecko do miernejšej farby, pásma. Takže čakáme na rozhodnutie konzília.

Cestovateľská mapa platná od 21. júna

Otvoriť galériu null Zdroj: infografika NČ

Zelené krajiny:

Podmienky pri návrate: Povinná 14-dňová domáca karanténa, ktorú je možné ukončiť negatívnym PCR testom po príchode do krajiny (do 30. júna platí aj výsledok antigénového testu ako prechodné riešenie)

Výnimky z testu majú: zaočkovaní, osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní, deti do 18 rokov



Červené krajiny

Podmienky pri návrate: Povinná 14-dňová domáca karanténa, ktorú môže navrátilec ukončiť negatívnym výsledkom PCR testu najskôr na ôsmy deň po návrate do krajiny.



Čierne krajiny:

Podmienky pri návrate: Automatická povinná 14-dňová karanténa, na ôsmy deň sa musí navrátilec podrobiť PCR testu, avšak bez možnosti ukončenia karantény, a to ani v prípade, že by bol výsledok testu negatívny