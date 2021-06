Dovolenky sa pred letom komplikujú, šokujúci návrh na krízovom štábe: Zavedú opäť štátnu karanténu?!

Situácia sa neustále mení! Vláda aktualizovala semafor, ktorý rozdeľuje krajiny do farieb podľa ich rizikovosti. Napríklad doteraz zelené Portugalsko prechádza od 21. júna do čiernej farby.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slováci, ktorí si naplánovali dovolenku v zahraničí, si nemôžu byť istí, za akých podmienok sa vrátia. Ústredný krízový štáb vo štvrtok začal rozoberať aj šokujúce zavedenie štátnej karantény v čase, keď už dávno sľubovali aplikáciu, ktorá bude kontrolovať domácu karanténu. Nový indický variant postavil na nohy celú Európu. Okrem Británie začali nebezpečne narastať aj čísla v Portugalsku, ktoré od budúceho pondelka bude pre nás čiernou krajinou.

Rizikovým v tomto smere mohol byť aj zápas Maďarska s Portugalskom, na ktorom bolo aj množstvo Slovákov. „V Británii tieto mutanty spôsobili, že dnes majú 10-tisíc denne infikovaných, hoci majú najvyššiu zaočkovanosť - až 70 %,“ hovorí odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry s tým, že jedna vec je vycestovať a druhá vrátiť sa naspäť.

„Možno sa bude musieť siahnuť k povinnej štátnej karanténe. A to aj preto, že očkovacie látky nie sú príliš citlivé na tieto nové subtypy. Dovolenkujme tam, odkiaľ sa vieme vrátiť autom hneď naspäť, alebo doma, kde vieme podporiť domáci cestovný ruch,“ dodáva odborník, ktorého dopĺňa minister vnútra Roman Mikulec, že štátnou karanténou chcú riešiť ľudí, ktorí sa nezapíšu do ehranice a obídu pravidlá.

Šokujúci návrh štátnej karantény prichádza opäť v čase, keď už mala byť podľa pôvodných plánov spred pár mesiacov nahradená aplikáciou, ktorá by monitorovala domácu karanténu prichádzajúcich ľudí zo zahraničia. Aplikácia však stále nie je hotová. Richard Sulík ju presadzoval v marci na vláde, no tá jej vývoj neodsúhlasila. Neskôr si jej vývoj si vzal pod svoje krídla premiér Eduard Heger a vo štvrtok nebolo jasné, či ju budeme spúšťať, alebo nie.

Sulík kritizuje prípadnú štátnu karanténu a hovorí, že alternatívou má byť test alebo očkovanie pri príchode zo zahraničia. V súčasnosti majú zaočkovaní ľudia výhody len pri návrate zo zelených krajín, ostatné štáty sú problematické z hľadiska cesty späť aj pre vakcinovaných ľudí. „Dôvod je najmä ten, že očkovanie je síce vysoko účinné, ale nie stopercentné. Preto zatiaľ platí, že po návrate z rizikových krajín musia aj očkovaní absolvovať karanténu a test,“ hovorí epidemiologička Alexandra Bražinová.

Operátori a kontroly na hraniciach

Slováci sú podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa veľmi vynaliezaví a hľadajú rôzne spôsoby, ako zatajiť, z ktorej destinácie prišli. V čo najkratšom čase by sa podľa neho malo dať zaočkovať čo najviac ľudí, s okolitými krajinami sa rokuje o dôslednejšom kontrolovaní hraníc, letísk a využití dát mobilných operátorov. Slováci sa však na to, že si vychutnajú vytúženú dovolenku, s istotou tešiť nemôžu.

Pôvodné slová politikov či odborníkov o relatívnej bezpečnosti dovoleniek v krajinách v rámci EÚ tak vyzerajú ako nesprávne. „Ukazuje sa, že keď sme si mysleli, že zelené krajiny budú počas leta zelené, nemusí to tak byť. Na to upozorňujeme všetkých, ktorí opúšťajú Slovensko, že sa môžu vrátiť do iných podmienok, za akých odchádzali,“ uzavrel Klus.

Úrad verejného zdravotníctva SR začal aj s kontrolou mobilov. „ÚVZ SR využíva možnosť požiadať telekomunikačných operátorov o telefónne čísla od začiatku apríla 2021. Údaje od operátorov prichádzajú pravidelne každý deň. Pracovníci ÚVZ SR tieto osoby kontaktujú. V kombinácii s ďalšími nástrojmi sa nám už podarilo zachytiť osoby, ktoré ‚pozabudli‘ na svoje povinnosti pri príchode na územie SR,“ povedala hovorkyňa Daša Račková. Zákon im umožňuje získať len číslo bez akýchkoľvek ďalších údajov.