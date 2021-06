Strašná smrť Jána († 46) v Košických Oľšanoch: Baču rozsekal mulčovač! Detaily, ktoré vami otrasú

Brutálna smrť baču! Na družstve v Košických Oľšanoch neďaleko metropoly východu došlo v stredu k strašnej tragédii. Bačovi Jánovi († 46) sa stalo osudným mulčovanie trávnatého porastu.

Mulčovač zapojený za traktorom totiž Jána nielen rozsekal, ale aj rozmetal časti jeho tela. Po nebohom bačovi zostalo šesť detí a užialená manželka Mária (50). Tá so svojou životnou láskou hovorila len pár okamihov pred tým, ako naposledy vydýchol. Desivý pracovný úraz, z ktorého behá mráz po chrbte, vyšetruje polícia aj Národný inšpektorát práce.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Manželka Mária (50) so svojím mužom telefonicky hovorila krátko pred jeho smrťou. „Áno, volal mi tesne pred deviatou ráno a pýtal sa, či je doma všetko v poriadku, lebo on ešte pásol ovce. Už od tretej v noci bol na nohách, preto si asi zdriemol. Potom mi už len oznámili, že sa stala strašná vec. Chudák, že takto skončil,“ povedala skormútená žena, ktorá má s ním šesť detí - Beátu (21), dvojčatá Danu a Janu (20), Jána (18), Patrika (17) a Dominiku (12).

„Otec tam pracoval asi dva roky na dohody. Pásol ovce a sem-tam kravy. Domov do Nižnej Myšle dochádzal raz za mesiac. Staral sa o nás všetkých, miloval zvieratá. Ako ho ten traktor s mulčovačom mohol prejsť a rozmetať na márne kúsky, to veru neviem. To traktorista nevidel, že v tráve leží človek? Veď zomrel hroznou smrťou,“ plače dcéra Dana. Nešťastná vdova pred svojimi deťmi nahlas vyslala tento odkaz: „Bodaj by mu aspoň teraz bolo lepšie. Všetci naňho myslíme a budeme spomínať len v dobrom.“

Stroj ho rozmetal

Obhliadajúci lekár priamo na mieste potvrdil, že pozostatky nebožtíka poľnohospodársky stroj doslova rozmetal do okolia 20 metrov! V družstve sa k tejto nešťastnej udalosti nechcú vyjadrovať, no košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová pre Nový Čas uviedla, že k tragédii došlo počas mulčovania trávnatého porastu.

„Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a začala stíhanie pre prečin usmrtenia. Obhliadajúci lekár na mieste predbežne úmyselné zavinenie vylúčil a nariadil vykonanie pitvy, ktorá určí presnú príčinu smrti. Bližšie okolnosti, za akých k úmrtiu muža došlo, sú predmetom vyšetrovania,“ dodala.

Strašné nešťastie už má na stole aj Národný inšpektorát práce. „Túto udalosť vyšetrujeme ako pracovný úraz. Ďalšie podrobnosti v tejto chvíli nie je možné uviesť, pretože vyšetrovanie stále prebieha,“ uviedol hovorca inšpektorátu Ladislav Kerekeš.

Ako funguje mulčovač

Mulčovač je určený na likvidáciu rastlinných zvyškov alebo aj porastov trávy, ktoré sa nekosia. Rotujúcimi nožmi hmotu rozdrví na menšie kusy.