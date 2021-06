Delikatesa spod Tatier sa teší čoraz väčšej obľube: Liptovské droby získali prestížny titul

Ochutnali ste už niekedy Liptovské droby? Aj keď sa slovenská gastronómia nemôže pochváliť žiadnou Michelinovskou hviezdou, je bohatá na regionálne dobroty, ktoré sú uznávanými európskymi unikátmi.

Patrí k nim už aj delikatesa z Liptova! Po päťročnom úsilí dostali Liptovské droby od Európskej komisie titul Chránené zemepisné označenie (CHZO), rovnako ako napríklad Skalický trdelník. Čím sú špecifické a ako si ich môžete pripraviť?!

Asi najznámejšia pochúťka s titulom Chránené zemepisné označenie je Skalický trdelník. „Trvalo päť rokov, ale podarilo sa a pred pár dňami sme oficiálne dostali pre Liptovské droby titul Chránené zemepisné označenie,“ pochválila sa Katarína Šarafínová, manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Liptov a poodhalila aj časť schvaľovacej procedúry.

„Receptov na droby je v Liptove neúrekom, avšak v snahe získať CHZO sa receptúra musela zjednotiť. Vybrala sa tá, ktorá reprezentuje celý región. Táto receptúra v sebe kombinuje tradičnú chuť a kvalitu použitých surovín, a práve preto nie sú droby ako droby. Vďaka spolupráci tak môžeme v celom regióne ponúkať jedinečnú špecialitu,“ dodala. Na Liptove sú zemiaky už stáročia druhým chlebom, a tak si pochutnávajú na haluškách, pirohoch či plackách.

„Halušky, pirohy, placky sú rozšírené po celom Slovensku, no droby sú len na Liptove. Je to jedinečné jedlo. Robia sa v domácnostiach a donedávna by ste si ich v reštaurácii nemali šancu dať, teraz sa to pomaly mení. Môj otec ich začal vyrábať a predávať už v roku 1965 a ja dnes pokračujem v jeho diele. Základom sú zemiaky, bravčová slanina, cibuľa, koreniny, cesnak a krupicová múka. To všetko sa premiešané vtlačí do bravčového alebo hovädzieho črievka a pol hodiny na bravčovej masti upečie,“ prezradil rodinný recept Štefan Tkáč (60).

Precízna príprava je základ

Kuchár Tibor Fila (47) sa s drobami stretol len nedávno. „Dlho som pracoval v zahraničí a natrafil som na ne až tu v reštaurácii. Je to pochúťka, ale je treba vedieť ju pripraviť. Piecť sa musí opatrne pri teplote do 160 °C , musí sa obracať, ale opatrne, aby sa črievko neroztrhlo, a pritom sa musí dochrumkava opiecť. Prišiel som aj na to, že hovädzie črievko je pevnejšie aj chutnejšie,“ odhalil profík. Pochúťku ponúka aj Richard Makovický (48), ktorý vo svojej firme začal droby podľa dohodnutej receptúry vyrábať aj pre obchodné reťazce. „V najbližších dňoch si ich budete môcť kúpiť už na celom Slovensku a doma pripraviť,“ uzavrel.

Ako si pripraviť liptovské droby:

Ingrediencie:

bravčová masť a škvarky 200 g

krupica 50 g

jedna väčšia cibuľa – opražiť na masti a škvarkách

3 strúčiky cesnaku – prepasírovať

soľ, majoránka, čierne korenie (primerane)

Príprava:

Všetko zmiešať a vtlačiť ako klobásovú zmes do črievka.

Obvariť pri 90 °C, voda nesmie vrieť.

Buď ich uskladníme, alebo upečieme pri 160 °C po 30 - 40 minút.

