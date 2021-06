Podľa Krajniaka by sa mal režim na hraniciach znova sprísniť: Riziko pár kilometrov od Slovenska

Monitoring na hraniciach by sa mal sprísniť. Myslí si to minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

Ako povedal pred rokovaním Ústredného krízového štábu, pravidlá by sa podľa neho mali upraviť takým spôsobom, aby štát vedel o prípadnom zavlečení delta variantu koronavírusu. Následne by sa mohli prijať potrebné opatrenia.

Za rizikové považuje Krajniak to, že sa delta variant šíri v Portugalsku. „Pár kilometrov od našich hraníc bol pred dvoma dňami futbalový zápas, kde bolo niekoľko tisíc portugalských fanúšikov,“ podotkol. Dobré by bolo podľa neho urobiť skríningové opatrenia, aby epidemiológovia zistili, do akej miery je tento variant koronavírusu prítomný na Slovensku.