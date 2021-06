V strane Za ľudí to vrie: Majú kandidátov na šéfa? Lehotský to povedal na plné ústa

Pokiaľ predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová odmieta mimoriadny snem, je predčasné hovoriť o kandidátoch na šéfa strany.

Myslí si to poslanec a člen predsedníctva Za ľudí Tomáš Lehotský aj jeho kolega podpredseda Vladimír Ledecký. Podpredsedníčka strany a poslankyňa Miriam Šuteková nechce mimoriadny snem a nevidí dôvod na zmenu predsedu. Podpredseda Juraj Šeliga, ktorý ohlásil záujem byť šéfom strany, Šutekovú prekvapil svojimi vyjadreniami o spájaní s Progresívnym Slovenskom či inými stranami.

Lehotský pre TASR uviedol, že najprv treba mať vôľu zorganizovať snem. "Nevidím dôvod, aby delegátom snemu diktovalo predsedníctvo, koho majú voliť. Kandidovať za predsedu strany nebudem," doplnil. Ak chce strana prežiť, musí mať podľa neho mimoriadny snem najneskôr v septembri. Snem chce čo najskôr aj Ledecký. Ambícia Šeligu kandidovať za predsedu strany Ledeckého prekvapila. "Nikdy takúto ambíciu nekomunikoval smerom do vnútra strany. Pán Šeliga je mladý cieľavedomý človek. Z tohto pohľadu jeho krok chápem. Ak by však kandidoval za predsedu, myslím, že by to bol dobrý kandidát," skonštatoval pre TASR.

"Veronika Remišová v posledných rozhovoroch tvrdí, že strana nie je elitný klub, ale strana so 700 členmi. Ako mám teda chápať to, že pani predsedníčka navrhne z jej kancelárie v Bratislave konkrétneho kandidáta bez toho, aby prebehla v strane akákoľvek diskusia?" pýta sa Ledecký. Aj tento krok podľa neho ukazuje, že Remišová vedie stranu skôr k hodnotám a spôsobu vedenia hnutia OĽANO. "Za ľudí nie je strana jedného lídra, ktorý rozhodne sám a o všetkom," dodal.

Šuteková si myslí, že Šeliga ako spoločný kandidát predsedníctva bol východiskom zo situácie a dobrou voľbou. "Voľný súboj medzi kandidátmi Veroniky Remišovej, Márie Kolíkovej a Juraja Šeligu by neviedol stranu k jednote, ale k ďalšiemu prehlbovaniu rozpadu," odôvodnila pre TASR. Znepokojili ju však vyjadrenia Šeligu o jeho údajnej snahe spájať stranu Za ľudí s Progresívnym Slovenskom a Spolu, "ktoré sú jasne orientované a ukotvené v liberálnej časti politického spektra". "Takéto vyhranenie a hodnotový odklon, ktorý Juraj Šeliga naznačil, vyrušil nielen mňa, ale aj časť konzervatívnejších členov a voličov našej strany," doplnila.

Lehotský zároveň pre TASR uviedol, že zrušenie nominácie na podpredsedu parlamentu nie je pre neho dôvodom na odchod zo strany. Šeliga avizoval záujem kandidovať na šéfa strany, hovorí o potrebe spájať stredový priestor, chce budovať alternatívu po vzore niekdajšej SDK. Skonštatoval, že PS "v krátkom čase jasne odkázala, že nemá záujem". Šeligu označila Remišová za vhodného spoločného kandidáta predsedníctva na šéfa strany s tým, že by nekandidovala ani ona, ani ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka Za ľudí Mária Kolíková.