Pellegrini opäť naložil vláde: Takto zle krajinu neriadila žiadna garnitúra v histórii

Vláda zlyháva vo všetkých rezortoch, takto zle krajinu neriadila žiadna garnitúra v histórii.

Vyhlásil to nezaradený poslanec a expremiér Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že preto bude spolu so svojimi poslancami iniciovať mimoriadnu schôdzu na odvolanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Jeho odvolaním by padla celá vláda. Pellegrini skonštatoval, že nemá zmysel odvolávať jednotlivých ministrov a musí padnúť celá vláda. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze plánujú podať v najbližších dňoch, budúci týždeň chcú zvážiť najlepší termín. Urobiť tak však mienia ešte pred letnými dovolenkami poslancov.

"Dozbierame podpisy na odvolanie celej vlády. Nemá zmysel ísť po jednotlivých ministroch, pretože táto vláda zlyháva všade," povedal Pellegrini s tým, že kabinet nedokáže ďalej riadiť krajinu a obáva sa, čo bude ďalej, ak ostane vládna garnitúra pri moci. "Takto zle krajinu neriadila ešte žiadna vláda," podotkol. Mimoriadna schôdza, ktorú chcú iniciovať, nemá byť podľa jeho slov len o premiérovi. "Každý deň tejto vlády škodí krajine," uviedol s tým, že spravia všetko pre otvorenie schôdze, na ktorej sa bude hovoriť o prešľapoch každého jedného člena exekutívy.

Podotkol, že vláda nedokáže vyvodiť politickú zodpovednosť voči žiadnemu členovi vlády, ktorý nezvláda svoju funkciu. Tvrdí, že takýchto ministrov je v kabinete viac. Kritizoval napríklad ministerku kultúry Natáliu Milanovú, neschopný je podľa neho aj expremiér a minister financií Igor Matovič i minister vnútra Roman Mikulec (všetci OĽANO). Poukázal tiež na nízku dôveru voči Matovičovi a obáva sa toho, čo bude so štátnymi financiami, keď bude naďalej šéfovať rezortu financií.