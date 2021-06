Posun v prípade únosu Michala Kováča ml.? Vydaniu európskeho zatykača nebráni ani táto vec

Generálna advokátka Súdneho dvora Európskej únie Juliane Kokottová vo štvrtok uviedla, že po zrušení amnestie v súvislosti s únosom Michala Kováča ml. zásada "ne bis in idem" (tá istá osoba nemôže byť dvakrát súdená alebo potrestaná za rovnaký trestný čin) nebráni vydaniu európskeho zatykača.

Po vypočutí zainteresovaných strán zo 6. mája tohto roku generálna advokátka vo štvrtok vydala stanovisko, ktorým sa sudcovia Súdneho dvoria môžu, ale nemusia riadiť.

Kokottová upozornila, že ide o prípad z roku 1995, keď príslušníci slovenských bezpečnostných orgánov údajne spáchali viaceré trestné činy vrátane zavlečenia syna vtedajšieho prezidenta SR do cudziny, lúpeže a vydierania. V marci 1998 vtedajší premiér Vladimír Mečiar, ktorý dočasne zastupoval prezidenta, vydal na tieto skutky amnestiu a trestné stíhania v tejto veci boli voči všetkým obžalovaným zastavené.

Podľa slovenského práva má toto zastavenie trestného stíhania účinky oslobodzujúceho rozsudku. Národná rada SR v apríli 2017 tieto amnestie zrušila a boli obnovené pôvodné trestné konania.