Slovenka čaká svoje prvé bábätko: Keď si vypočula návrh svokry, zostala otrasená!

Spolu s manželom sa tešia na prvého potomka. Radosť z chlapčeka však vystriedali naťahovačky so svokrou.

Priviesť na svet dieťa je pre každú ženu unikátny zážitok. Rovnako tak aj starostlivosť o bábätko, ktoré potrebuje mať svoju mamu pri sebe. Tu však Slovenka narazila na problém u svojej svokry, ktorá prišla s revolučným riešením. Prečítajte si príbeh ženy, ktorý zverejnila facebooková stránka Priznania žien.

"V novembri čakáme s manželom naše prvé dieťa. Svokra mi navrhla, aby som sa po pár mesiacoch vrátila do práce, že ona mi nášho chlapčeka vychová. Slušne sme jej s manželom vysvetlili, že nechcem odísť z materskej a dieťa si vychováme my, že my sme jeho rodičia a ona babka.

Ona si však nedá povedať, stále nás prehovára, nech sa môže starať o vnúča. Najhoršie, čo môže svokra urobiť tehotnej, je rozprávať jej o tom, ako jej niekto chce v podstate zobrať dieťa. Strašne sa upla na to dieťa a ak ostanem na materskej, plánuje po narodení nášho chlapčeka chodiť každý deň k nám a pomáhať mi, chce si dieťa brávať na pár hodín denne aj k sebe.

Som z toho vystrašená, znechutená a moje dieťa si určite chcem ja vychovávať bez kontroly za chrbtom. Nieto ešte mať svokru každý deň doma. Ako jej vysvetliť, nech nám nechá priestor, súkromie a výchovu dieťaťa na nás? Keď po dobrom a viacerých rozhovoroch s ňou to nevie pochopiť. Samozrejme, ako babka ho môže prísť pozrieť dva razy do týždňa, ale nie každý deň na pol dňa."