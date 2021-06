Chcete si vybaviť pas? Neodkladajte to! Polícia čelí veľkému náporu

Polícia v týchto týždňoch čelí náporu dovolenkárov, ktorí si vybavujú cestovné doklady. Verejnosti preto radí nenechávať si vybavenie cestovného pasu na poslednú chvíľu.

"Za jediný deň, a to 9. júna, bolo vydaných expresne 750 pasov. Tým bol prekonaný šesťročný rekord," priblížila polícia na sociálnej sieti. V rovnaký deň bolo vydaných 5318 pasov, pričom ide o tohtoročný denný rekord.

Lucia Hurajtová z Kancelárie ministra vnútra SR upozornila, že záujem o nové cestovné doklady sa po uvoľnení protipandemických opatrení na hraniciach s možnosťou vycestovať do zahraničia zvýšil. Počas mája a júna tohto roka stúpli počty žiadostí o nový cestovný pas v tisíckach. Od 11. mája do 11. júna vydala polícia najviac pasov 9. júna (5318 kusov) a 2. júna (4228 kusov). Najmenej cestovných dokladov vydali počas posledného mesiaca 13. mája, a to v počte 1514 kusov. "Na porovnanie, v máji 2020 sa vydalo 8709 pasov, o rok neskôr v máji 2021 – 39.927," spresnila Hurajtová.

Polícia odporúča verejnosti, aby si pred vycestovaním do zahraničia overila aktuálne epidemiologické podmienky v tranzitnej a cieľovej krajine, ako aj podmienky návratu domov. Potrebné informácie sú na webe korona.gov.sk či na webe ministerstva zahraničných vecí.