Otec oplakáva milovaného syna († 27), zomrel po náraze do nákladiaka: Ervín, kam si sa v noci vybral?!

Zbytočná smrť mladého muža!

Život 27-ročného Ervína vyhasol za volantom auta, neďaleko jeho bydliska, na ceste pri Drienovci, kde už stojí niekoľko krížov. Mladý muž, vášnivý rybár a dobrovoľný hasič, nabúral do zadnej časti nákladného auta, idúceho pred ním. Bol namieste mŕtvy. Jeho otec nechápe, kam sa uprostred noci vybral.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Zdrvený Ervínov otec, tiež Ervín (54), predvčerom v synovom byte len ťažko hľadal slová, aby ho veľká bolesť na srdci a duši nepoložila. „Neviem si to vysvetliť, prečo sa to stalo. Ešte večer sme si telefonovali a hovoril, že zostane doma. Kam sa tak neskoro pobral, to už asi nezistíme. Viem, že cez deň dlhšie pracoval. Bol živnostníkom a elektrikárčina ho bavila. Mal aj dlhú známosť, no po siedmich rokoch sa s priateľkou rozišiel,“ povedal užialene otec, ktorý teraz chystá pohreb, pravdepodobne na sobotu.

Smrtiaca zrážka

Ervín mladší mal ešte toľko plánov... „Pomáhal hasičom a miloval ryby. Teraz je už však tam hore a dúfam, že sa má dobre,“ hovorí otec. O syna prišiel v pondelok v noci, keď Ervín na Volks­wagene Golf havaroval v katastri susednej obce Drienovec.

„Mladý vodič sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, pričom narazil do zadnej časti pred ním idúceho nákladného Mercedesu Benz. Ten viedol vodič (57) z okresu Košice-okolie, ktorý sa nezranil a požitie alkoholu uňho zistené nebolo. Pri nehode mladší vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Na vozidlách bola celková škoda predbežne vyčíslená zhruba na 4 000 eur,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.