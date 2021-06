Návšteva, na akú nikdy nezabudnú: Do kuchyne tatranského hotela sa dostal medveď

Do kuchyne jedného z hotelov v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa v utorok večer, keď prevádzka ešte fungovala, dostal medveď.

Pre agentúru SITA to potvrdil zástupca náčelníka Mestskej polície Vysoké Tatry Jozef Štefaňák. Podľa jeho slov sa medveď dostal do kuchyne cez dvere na fotobunku okolo ôsmej večer. Zároveň dodal, že personálu zariadenia ani nikomu inému sa nič nestalo, medveď následne utiekol. Pre SITA to potvrdila aj recepcia hotela. Na sociálnej sieti sa objavila fotografia medveďa po tom, ako pravdepodobne vyliezol na pult kuchyne so zariadením.

Podľa zástupcu náčelníka mestskej polície nejde o prvý takýto prípad. „V minulosti napríklad vošiel medveď v noci v Lomnici do hotela, keď tam bol už len recepčný, ale keď zbadal, kde je, utiekol preč,“ povedal.

Podľa Štefaňáka návštev medveďov v intraviláne v Tatrách pribúda, mestská polícia sa s týmito prípadmi stretáva za posledný mesiac a pol každý deň. „Nestáva sa to, žiaľ, len v nočných hodinách, ale aj podvečerných. Prichádzajú mi každý deň zábery. V Lomnici sa nám večer okolo ôsmej hodiny potuluje medvedica s dvoma mladými. Našťastie, bolo to vždy bez nejakého zranenia,“ opísal. Je presvedčený, že celé plašenie a akékoľvek opatrenia sa míňajú účinkom. „Medvede si na to zvykli, sú to inteligentné tvory. Keďže sa im to nespája s nepríjemným zážitkom, neboja sa,“ uzavrel.