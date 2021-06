Šoféri, zbystrite pozornosť: Pre preteky uzatvoria viaceré cesty v okrese Bánovce nad Bebravou a Trenčín

Spoločné majstrovstvá SR a Českej republiky v cestnej cyklistike si vyžiadajú uzáveru viacerých úsekov ciest v okresoch Bánovce nad Bebravou a Trenčín.

Na dopravné obmedzenia sa musia motoristi pripraviť 17., 19. a 20. júna. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková.

Pre časovku jednotlivcov 17. júna bude uzatvorená od 7.30 h do 12.00 h a od 14.30 h do 19.30 h trasa Podlužany - Timoradza - Krásna Ves.

Preteky s hromadným štartom si 19. júna vyžiadajú uzáveru na úseku Bánovce nad Bebravou, ulica Svätoplukova - Dežerice - Horňany - Bobot - Motešice - Krásna Ves - Timoradza - Podlužany - Bánovce nad Bebravou, ulica Svätoplukova od 8.00 h do 12.00 h. Sídlisko Dubnička v Bánovciach nad Bebravou bude uzatvorené od 8.00 h do 18.00 h.

Uzatvorený bude výjazd z rýchlostnej cesty R2 na cestu I/9 v smere od Prievidze na Bánovce nad Bebravou a Trenčianske Teplice a cesta I/9 v úseku od okružnej križovatky (ulíc Trenčianska cesta, Svätoplukova a J. Gábora) v Bánovciach nad Bebravou po rýchlostnú cestu R2 smer Trenčín.

V rámci druhých pretekov budú uzatvorené cesty od 14.30 h do 19.00 h na trase Bánovce nad Bebravou, ulica Svätoplukova – Dežerice – Horňany – Bobot – Motešice – Krásna Ves – Timoradza – Podlužany – Bánovce nad Bebravou (ulica Sládkovičova). Sídlisko Dubnička v Bánovciach nad Bebravou bude uzatvorené od 8.00 h do 19.00 h.

Preteky s hromadným štartom 20. júna si vyžiadajú uzatvorenie ciest na úseku Bánovce nad Bebravou, ulica Svätoplukova – Dežerice – Horňany – Bobot – Motešice – Krásna Ves – Timoradza – Podlužany – Bánovce nad Bebravou, ulica Svätoplukova od 9.30 h do 18.00 h. Bánovské sídlisko Dubnička bude uzatvorené od 8.00 h do 19.00 h. Rovnako bude uzatvorený i výjazd z rýchlostnej cesty R2 na cestu I/9 v smere od Prievidze na Bánovce nad Bebravou a Trenčianske Teplice a cesta I/9 v úseku od okružnej križovatky (ulíc Trenčianska cesta, Svätoplukova a J. Gábora) v Bánovciach nad Bebravou po rýchlostnú cestu R2 smer Trenčín, a to od 9.30 h do 18.00 h.

Majstrovstvá sa konajú za úplnej uzávierky trasy pretekov, to znamená s vylúčením akejkoľvek dopravy. Prístup záchranných zložiek je neobmedzený. Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením.