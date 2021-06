Zaočkovaní ľudia by mali mať v prípade nástupu tretej vlny pandémie iné postavenie ako nezaočkovaní.

Pred stredajším rokovaním vlády to naznačil minister hospodárstva Richard Sulík. „Na zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie prekonali, by sa malo nahliadať inak, ako na tých, ktorí sa nedajú napríklad ani otestovať," povedal. Či by pritom zaočkovaní mali fungovať „mimo" COVID automatu, však šéf liberálov nepovedal.