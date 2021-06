Vražda Kuciaka († 27): Čo rozhodovalo o zrušení neviny pre Kočnera a Zsuzsovú?! 7 dôležitých momentov zo súdu

„Keď stratil Martinu Kušnírovú z dohľadu, okolo 20. hodiny a 20. minúty zaklopal na vchodové dvere, a keď Ján Kuciak otvoril, dvakrát naňho vystrelil. Potom uvidel Martinu Kušnírovú, ktorej v kuchyni strelil do oblasti hlavy.“

Tak v utorok opísal sudca Peter Paluda priebeh vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27).Zrušil tak rozhodnutie o tom, že sú nevinní, a súd bude opätovne posudzovať ich vinu. Dôvodom je fakt, že neprihliadali na viaceré dôkazy. Tomášovi Szabóovi, pomocníkovi strelca, potvrdil súd 25 rokov basy.

Zsuzsová, ktorá je podľa obžaloby spolu s Kočnerom obvinená z objednania vraždy, sa nedostavila. Na súde tak za ňu hovorili len jej advokáti. „Očakávame jednoznačné potvrdenie rozsudku tak, ako rozhodol špecializovaný senát,“ vyjadril sa ešte pred pojednávaním Zsuzsovej zástupca Štefan Neszméry.

Opačný výsledok si, prirodzene, priali rodičia obetí. „Očakávam, že sa to skončí dobre a že sa to vráti pred Špecializovaný trestný súd,“ vyjadril sa Jozef Kuciak. Matky oboch zabitých detí sa na súde nezdržali sĺz. „Tak surovo tam opisovať, ako prestrelil to jeho dobré srdce a jej hlavu... To normálny človek nedá,“ vyznala sa Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny.

Predseda senátu Najvyššieho súdu Peter Paluda najskôr nepovolil zvukový prenos z verejného zasadnutia, keďže by to podľa neho rušilo pojednávanie. Vzápätí požiadal o to, aby Kočnerovi aj Szabóovi dali dole putá z rúk a uvoľnili im nohy z reťazí. „Budeme tu sedieť niekoľko hodín, takže nebolo by celkom fér, aby aj obžalovaní nemali relatívne normálny pocit, že sedia,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Paluda.

Szabó žiada nižší trest

Zasadnutie sa natiahlo do neskorých popoludňajších hodín. Najvyšší súd sa rozhodoval medzi dvomi základnými možnosťami. Jednou je zamietnutie odvolania prokurátora a stotožnenie sa so septembrovým rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý Kočnera aj Zsuzsovú oslobodil a vyhlásil, že na ich usvedčeniez objednania si zločinu nie je dostatok dôkazov.

Druhou možnosťou bolo, naopak, stotožnenie sa s názorom prokurátora, že súd prvého stupňa Kočnera so Zsuzsovou nemal oslobodiť. Najvyšší súd napokon prípad opäť vrátil pred Špecializovaný trestný súd, ktorý sa prípadom bude musieť opäť zaoberať. Dôvodom bolo, že viaceré dôkazy neboli dobre posúdené alebo brané do úvahy.

Po tom, čo prečítal pôvodný rozsudok, ktorým súd nižšieho stupňa Kočnera so Zsuzsovou oslobodil, sa začal predseda senátu Paluda zaoberať odvolaním prokuratúry. Bod za bodom prechádzal jednotlivé jeho body vrátane žiadosti, aby prípad odobral pôvodnému senátu Ruženy Sabovej.

Súčasťou odvolania je okrem iného aj graficky znázornená časová os, ktorá zobrazuje následnosť jednotlivých udalostí spolu s komunikáciou Kočnera so Zsuzsovou prostredníctvom aplikácie Threema. Práve to, ako znalci zoradili jednotlivé časti komunikácie do časových blokov, poskytuje podľa Kušnírovej advokáta Romana Kvasnicu nespochybniteľný obrázok o celej veci.

Rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka si nárokovali náhradu nemajetkovej ujmy od Tomáša Szabóa v úhrnnej výške jeden milión eur. Súd im napokon nevyhovel v tejto veci a výšku 70-tisíc eur považoval za dostatočnú, no podotkol, že poškodení majú právo navýšiť túto sumu v samostatnom pojednávaní.