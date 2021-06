Pápež František bol na konferencii GLOBSEC 2021 v Bratislave online: Naliehavý odkaz Slovákom

V utorok v hlavnom meste Slovenska odštartovala konferencia GLOBSEC 2021 Bratislava Forum. Zakladateľ a prezident organizácie Róbert Vass informoval o hlavnej téme, ktorej kľúčom je obnova sveta po pandémii. K momentálne najaktuálnejšej téme priniesol štipku duchovna pápež František (84), ktorý si pre Slovensko pripravil odkaz.

Viacerých v poslednom roku stíhanom koronavírusom držala nad vodou viera. K nej svoju pozornosť upieral aj pápež František, ktorý ju prostredníctvom včerajšej videokonferencie preniesol do Bratislavy. „V tomto pozdrave pre organizátorov a pre všetkých hostí tohto podujatia vyjadrujem svoje uznanie a ocenenie platforme, ktorú ponúka práve Bratislava Forum na vytvorenie priestoru pre dôležité diskusie o obnove nášho sveta po skúsenostiach s pandémiou COVID-19,“ začal svoje rozprávanie pápež.

Práve tá bola podľa neho dôvodom, pre ktorý museli ľudia čeliť sociálnym, ekonomickým, ekologickým a politickým problémom. Riešenie vidí v trojitej metóde, ktorá povzbudzuje k videniu, vyhodnoteniu a konaniu.František uviedol, že vidí svet, ktorý sa dal oklamať falošným a arogantným pocitom bezpečia, založeným na túžbe po zisku. Z tohto dôvodu by sme sa mali seriózne pozrieť na minulosť vrátane uznania systémových zlyhaní.

To považuje za nevyhnutné pre vývoj modelu obnovy. Pozerať by sme mali predovšetkým aj na životné prostredie, pretože už teraz žijeme na ekologický dlh, ktorý budú podľa Františka splácať predovšetkým chudobní a budúce generácie. Na základe toho by sme videné mali vedieť vyhodnotiť. „Hodnotenie toho, čo sme videli a zažili, nás posúva k tomu, aby sme sa zlepšovali,“ prihovoril sa k prítomným.

V neposlednom rade je dôležité konať. Ak tak neurobíme, premrháme príležitosti, ktoré táto kríza priniesla. To si však vyžaduje víziu. Príkladom je podľa neho prorok Izaiáš, ktorý videl meče premenené na radlice a oštepy na viničné nože. Ľudia by sa tak mali naučiť prijímať rozhodnutia, schopné premieňať smrť na život a zbrane na jedlo. V závere svojej reči sa pomodlil za diskusie hostí konferencie GLOBSEC, ktoré dúfa, že prispejú k modelu obnovy schopnému vytvoriť udržateľnejšie riešenia.