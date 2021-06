Krásnej Erike (17) zlyháva životne dôležitý orgán, ide o čas: Súrna prosba o pomoc!

Mladá a krásna dievčina potrebuje súrne pomoc. Erika (17) z Janíc (okr. Rimavská Sobota) by v týchto dňoch mala spriadať plány na letné prázdniny s kamarátkami, ona však musí riešiť svoju operáciu.

Zlyhávajú jej totiž obličky, a preto rýchlo hľadá vhodného darcu. Spolu s mamičkou Erikou (36) to dokonca skúšajú aj cez sociálnu sieť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Keď jej to zdravotný stav umožňuje, navštevuje strednú školu. „Chcem byť dobrou a usilovnou žiačkou. Najradšej zo všetkého čítam a píšem básne. Mojimi koníčkami sú aj varenie a pečenie, no a zbožňujem deti. Chcela by som preto ďalej študovať pedagogiku,“ hovorí Erika, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako zdravé dievča.Opak je však pravdou. Útla dievčina trpí vážnou chorobou, a to Alportovým syndrómom. Dedičné ochorenie jej zistili, keď mala iba dva roky. „Všimla som si, že dcérka má krv v moči. Pochodili sme po mnohých lekároch, až napokon jej diagnostikovali nefrotický syndróm. Jednoducho jej zlyhávajú obličky,“ povzdychla si nešťastná mama Erika (36).



Takmer zomrela

Erika absolvovala nespočetné množstvo návštev lekárov, zobrala mnoho liekov a absolvovala aj kortikoidnú liečbu, ktorá však nezabrala. „Keď mala osem rokov, takmer mi zomrela. Jej zdravotný stav sa rapídne zhoršil. Skončila v nemocnici v Banskej Bystrici, kde ju čakali ďalšie vyšetrenia, lieky a silné liečby,“ pokračuje zronená mamina.

Na poslednej kontrole, ktorá bola pred mesiacom, lekári zistili, že mladá Erika má vysoké hodnoty kreatínu, a to znamená, že jej zlyhávajú obličky a nutne potrebuje transplantáciu. „Keď som sa to dozvedela, zrútil sa mi celý svet. Neviem to ani vyjadriť slovami. No musím byť kvôli dcérke silná, má totiž len mňa,“ hovorí obetavá mamička.