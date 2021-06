V jednom z rodinných domov v Poprade sa odohrala obrovská tragédia. Podľa polície tam neznámy páchateľ zavraždil učiteľku Zlaticu († 68).

Ako dôchodkyňa pomáhala s vyučovaním v škole v Huncovciach (okr. Kežmarok), no keď na začiatku týždňa neprišla do zborovne, začali mať obavy. Poobede sa po nej začala zháňať aj rodina. V utorok ráno preto prišli k jej domu, no keď ani po opakovanom zvonení nikto neotváral, zavolali políciu.

Muži zákona potvrdili, že ju našli mŕtvu na toalete s nožom položeným na stehnách. „Polícia prípad preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ informovala polícia, ktorá mala zadržať syna učiteľky. Pri dome obete sa pohybovalo veľa policajtov.