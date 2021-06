Nešťastie, aké sa v novodobej histórii Slovenska ešte nestalo: Dušana († 57) zabil medveď! Zarážajúce slová susedy

Pitva v Martine potvrdila, že Dušana († 57), ktorého našli v pondelok v doline Banskô v Liptovskej Lúžnej (okr. Ružomberok), skutočne zabil medveď! V novodobej histórii Slovenska ide o prvý smrteľný stret tejto šelmy s človekom. Dohryzené telo muža našli približne 4 kilometre za dedinou Liptovská Lúžna. Ležal vedľa lesnej cesty a okolo neho bola krv i čerstvé stopy medveďa.

Žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová informovala, že pitva 57-ročného muža, ktorého telo našli v pondelok v doline Banskô v Liptovskej Lúžnej, preukázala, že zahynul po útoku medveďa.uviedla Kremeňová.

Podľa odborníkov k útoku šelmy prichádza v prípadoch, keď samica bráni svoje mladé, alebo keď si medveď chráni korisť a sporadicky sa objavia aj také ataky, ktoré sú bezdôvodné. No o aký útok išlo tentoraz, zostane zrejme neobjasnené.

Smrť dobrého človeka

Tragédia otriasla celou Liptovskou Lúžnou, takmer nikto z dedinčanov od začiatku nepochyboval, že muža zabil medveď. „Po dedine zatiaľ nechodia, ale je to len otázka času. Kúsok za domami v hore ich ľudia vidia a stretávajú často. Je to tragédia. Dušan bol veľmi zručný a šikovný majster,“ povedala Novému Času so smútkom v hlase suseda nebohého.

„Chodieval pracovať po stavbách. Potom mal problémy so srdcom a bol aj na operácii. Staral sa aj o okolie ich domu, stromčeky a kvety, majú to tam krásne. Zostala po ňom manželka, 2 dcéry a vnúčatá. Dvojičky. Tie mal veľmi rád, často ich bolo spolu vidieť. Vodieval ich aj do škôlky. V nedeľu sa išiel prejsť do hory a už sa nevrátil. Hľadala ho rodina, kamaráti aj poľovníci...“