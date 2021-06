V Košickom kraji očkujú vo veľkom: Zahreje vás pri srdci, čo robia zdravotníci pre pacientov

Košický samosprávny kraj (KSK) cez víkend zaočkoval ruskou vakcínou Sputnik V 723 záujemcov.

Župa k dnešnému dňu podala už viac ako 180-tisíc vakcín proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Košický samosprávny kraj bude aj počas aktuálneho týždňa podávať vakcíny vo všetkých troch veľkokapacitných očkovacích centrách, v prevádzke bude aj krajská výjazdová očkovacia služba. Zdravotníci navštívia 45 obcí a miest vo všetkých regiónoch kraja, v teréne podajú vakcínu približne 2 500 občanom. Župa bude vakcíny podávať v očkovacom autobuse aj prostredníctvom mobilnej očkovacej služby. „Krajské veľkokapacitné očkovacie centrá ostávajú nateraz v prevádzke, zatiaľ ich neplánujeme zatvárať. Aj my však evidujeme, že čakáreň sa napĺňa čoraz pomalšie. Aby sme vakcíny posunuli bližšie k tým, ktorí sa nemôžu prísť zaočkovať do niektorého z očkovacích centier, posilnili sme očkovanie v teréne prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. Za sedem týždňov sme takto v teréne zaočkovali viac ako 9-tisíc ľudí. V prípade potreby prichádzajú zdravotníci k pacientom aj priamo domov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Krajský očkovací autobus bude tento týždeň premávať po Zemplíne, výjazdová očkovacia služba bude podávať vakcíny seniorom na Spiši aj v okrese Košice - okolie.

Veľkokapacitné očkovacie centrum na Ostrovského ulici v Košiciach bude otvorené od štvrtka 17. júna do nedele 20. júna, očkovať sa tu bude vakcínami od spoločností AstraZeneca a Pfizer/BioNTech. V Spišskej Novej Vsi sa bude naďalej očkovať Modernou, a to počas víkendu 19. a 20. júna. Na očkovanie do veľkokapacitného očkovacieho centra v Michalovciach sa môžu registrovať tí, ktorí majú záujem o ruskú vakcínu Sputnik V. Ruskou vakcínou budú v Michalovciach opäť očkovať v sobotu 19. júna, v nedeľu bude očkovacie centrum otvorené pre záujemcov o očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech.