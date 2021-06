Mikulec čelí v parlamente odvolávaniu: Drsná reakcia na prejav Fica

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) považuje zdôvodnenie svojho odvolávania v parlamente za jasný dôkaz toho, na koho strane stojí opozícia.

Ako povedal v pléne poslancom parlamentu, „rozhodne to nie je na strane občanov". Minister je presvedčený o tom, že sa na Slovensku nekoná žiadna vojna policajtov a bezpečnostný systém nie je rozvrátený. To, čo sa momentálne v krajine deje, vníma ako dôsledok toho, že orgány činné v trestnom konaní majú pod touto vládou rozviazané ruky.

„Veci, ktoré ste tolerovali za vašej éry, sa dnes odkrývajú a chápem, že ste nervózni z toho, že vaši ľudia sú podozriví z páchania závažnej trestnej činnosti," reagoval Mikulec na úvodné vystúpenie predsedu opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica.

Fico chcel pôvodne čítať správu od Slovenskej informačnej služby (SIS), no v tom prípade by musela byť schôdza podľa slov predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) neverejná. Šéf Smeru-SD povedal, že v správe je uvedené, že je zadokumentovaný modus operandi manipulovania úkonov v trestnom konaní, a to spôsobom, ktorý umožňuje získané informácie použiť v trestnom konaní. Hovoril, že existujú poznatky k spôsobu fungovania pracovnej skupiny, ktorá rieši mediálne známe kauzy pod názvami Božie mlyny, Očistec, Judáš a Mýtnik.

„Pre ich konanie je charakteristické, že vyhľadávajú spolupracujúce osoby, takzvaných kajúcnikov, v prebiehajúcich trestných konaniach za účelom ich oslovovania na ďalšiu spoluprácu," doplnil. Podotkol, že táto spolupráca spočíva v podávaní účelových, takzvaných univerzálnych výpovedí proti vopred vytipovaným osobám, v úmysle privodiť im trestné stíhania. Zdôraznil, že existuje dôvodné podozrenie, že takéto konania, aktivity a osobné prepojenia môžu reálnym spôsobom ohrozovať bezpečnostné záujmy štátu, hospodárske záujmy a ústavne chránené piliere právneho štátu.

Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Mikulca z funkcie ministra vnútra iniciovala práve strana Smer-SD. V odôvodnení návrhu uvádzajú poslanci Smeru-SD, že široko medializované udalosti potvrdzujú, že minister vnútra nezvláda riadenie tohto rezortu. „Organizačné súčasti ministerstva vnútra zodpovedné za ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku a bezpečnosti sú podozrivé z postupov nemajúcich obdobu v demokratickej spoločnosti a nebezpečnejších o to viac, že sú súčasťou politického súboja," dodávajú. Spomínajú v ňom aj takzvaných univerzálnych svedkov, ktorí „dostávajú od príslušníkov polície informácie o prebiehajúcom trestnom konaní a úkonoch vyšetrovania, osobitne o výpovediach iných svedkov".

V Národnej rade SR je dnes prítomná aj väčšina členov kabinetu na čele s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO). Ministrovi vyjadrili podporu hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí. Naopak, za jeho odvolanie budú hlasovať koaliční poslanci z hnutia Sme rodina Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská. Samotný Mikulec cíti dôveru vlády a poslaneckých klubov koaličných strán.