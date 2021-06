Enormné číslo: V podmienkach bezdomovectva žijú v Košiciach stovky detí

V bytovej núdzi je v rámci Košíc viac ako 310 rodín, v podmienkach bezdomovectva žije 748 detí.

Vyplýva to z údajov získaných počas Registračného týždňa, ktorý organizovala Nadácia DEDO v spolupráci s mestom Košice. Podľa rozvojovej manažérky nadácie Aleny Vachnovej ide o enormné číslo maloletých detí, ktoré trpia bezdomovectvom.

Ako povedala, táto situácia okrem možnosti bývania v zdravom prostredí obmedzuje aj ich možnosť vzdelávania a rozvoja, zhoršuje ich zdravotný stav, traumatizuje ich a pripravuje o príležitosti na bežný a dôstojný život. „Obzvlášť v jednorodičovských rodinách – v rodinách žien samoživiteliek. Práve toto sú rodiny, ktorým sa pre ich vysokú mieru zraniteľnosti chceme v najbližších rokoch venovať s cieľom ukončiť ich bezdomovectvo,“ uviedla.

V rámci Registračného týždňa zistili, že bez domova v Košiciach žije 552 dospelých ľudí, prevažne vo veku od 18 do 39 rokov. Celkovo 189 rodín žije v prístreškoch či záhradných chatkách a 74 rodín v útulkoch. Nadácia DEDO je pripravená ponúknuť bývanie a odbornú podporu na jeho udržanie minimálne 25 rodinám do konca roka 2022.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček pripomenul, že vďaka tomuto projektu získali prehľad o rodinách, ktoré žijú v meste na periférii spoločnosti v rôznych formách bezdomovectva. Tiež sa dozvedeli, ako sa do tejto situácie dostali a či sú ochotné na nej niečo meniť. Podľa jeho slov ľudom v núdzi, ktorí sú schopní začleniť sa do spoločnosti a byť pre ňu prínosom, sa pokúsia pomôcť formou tzv. prestupného bývania. „Rodiny, s ktorými máme dobré skúsenosti, presunieme zo sociálnych bytov do zrekonštruovaných bytových jednotiek v hybridných domoch a na užívanie uvoľnených bytov budeme postupne pripravovať perspektívne rodiny z projektu Registračný týždeň. Je však potrebné zdôrazniť, že mesto Košice nerozdáva bývanie zadarmo a ani na dobu neurčitú,“ doplnil s tým, že noví nájomníci si za byty musia platiť, sú pravidelne monitorovaní a musia byť dobrými susedmi.

V rámci Registračného týždňa koncom mája desiatky dobrovoľníkov navštívili rodiny vo vytypovaných lokalitách a tiež ich vyhľadávali v teréne. Rodiny mali zároveň možnosť prihlásiť sa aj individuálne. Intenzita a rozsah mapovania rodín s maloletými deťmi sa v takejto forme v Košiciach realizovali po prvýkrát. Podľa organizátorov ide o prvý krok k systémovému riešeniu ukončovania bezdomovectva.