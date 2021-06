Nezvyčajný prebytok v rozpočte Bratislavského kraja: Kam potečie 21,8 milióna?!

Nezvyčajný zostatok! Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK) sa v minulom roku podarilo ušetriť viac ako 21,8 milióna eur.

Vyplynulo to zo záverečného účtu za minulý rok, ktorý v piatok schválili poslanci BSK. Kam potečú ušetrené peniaze? Prostriedky sa podľa BSK presúvajú do rezervného fondu a budú použité predovšetkým na investície, ktoré boli pre pandémiu nového koronavírusu posunuté do ďalších rokov. „Hospodárenie síce významne ovplyvnila pandémia, i keď nakoniec iným spôsobom, ako sme očakávali,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

Celkové príjmy rozpočtu BSK boli v roku 2020 na úrovni 196,5 milióna eur. „Hospodárenie bolo značne poznačené pandémiou, čo sa prejavilo najmä vo výdavkovej stránke krajského rozpočtu,“ vysvetlil župan. Ako uvádza BSK, najviac financií investoval kraj do školstva a vzdelávania, čo predstavovalo takmer 80 miliónov. Druhá najväčšia položka predstavovala peniaze v oblasti sociálnych vecí, a to 31,8 milióna.

V rámci dopravy a cestného hospodárstva bolo použitých 29 miliónov a do kultúry išlo 6,3 milióna. Najvýznamnejšími investičnými výdavkami boli podľa BSK rekonštrukcie historických budov škôl na Zochovej ulici a Fajnorovom nábreží či projekty centier odborného vzdelávania a praxe.