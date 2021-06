Boli desivé poranenia Dušana († 57) dielom zúrivého medveďa?! Zo slov jeho známeho behá mráz po chrbte

Smrtiaci útok na bezbranného človeka! Na Liptove zrejme medveď usmrtil obyvateľa Liptovskej Lúžnej Dušana († 57).

Jeho brutálne dohryzené telo našli v doline Banskô a okolo bolo veľa čerstvých medvedích stôp. Súdny lekár konštatoval, že smrť nenastala prirodzeným spôsobom. Ak sa potvrdí, že šelma Dušana zabila, pôjde pravdepodobne o prvý prípad usmrtenia človeka medveďom u nás.

„Predpokladáme, že dnešný deň sa zapíše ako prvý známy stret medveďa s človekom, ktorý sa skončil smrťou človeka,“ uviedla v pondelok vedúca odboru komunikácie Lesov Slovenskej republiky Marína Debnárová. Definitívu k tejto tragédii potvrdí podľa jej slov až pitva.

Brutálny útok šelmy

Dušan († 57) pochádzal z Liptovskej Lúžnej (okr. Ružomberok) a v lese ho bolo vídať pomerne často. Bol po operácii srdca a do hory často chodieval na zdravotné prechádzky. Obyčajne sa vybral so svojou ženou, no v nedeľu sa išiel do doliny Banskô prejsť sám. Keď sa z nedeľnej prechádzky dlho nevracal, jeho najbližší dostali strach.

„Ráno za mnou prišiel jeho brat, že Dušan sa nevrátil domov, či by som im neotvoril rampu do doliny, že ho idú hľadať,“ povedal nám jeden z miestnych, ktorý Dušana dobre poznal. „Našli ho pri lesnej ceste... Bezvládne tam ležal, v krku mal hlbokú ranu, rozdriapanú tvár, hlboké hryzance na boku a mal aj dolámanú ruku a prsty. Vedľa neho ležal otvárací nožík a palica. Navôkol bolo vidieť stopy medveda,“ dodal dedinčan, ktorý sa posťažoval, že v okolitých lesoch je príšerne veľa medveďov a stretnutia s nimi sú veľmi časté. Podľa jeho slov aj nebohý už v minulosti stál zoči-voči tejto šelme, no vtedy sa mu podarilo dostať do bezpečia.