Na lány jahôd sa zleteli maškrtníci: Kde si nazbierate sladké dobroty? Na východe poteší jedna vec!

Milovníci čerstvých jahôd museli byť tento rok trpezliví. Samozber jahôd sa na farmách východného aj západného Slovenska rozbehol až o niekoľko týždňov neskôr, ako býva zvykom.

Po minulé roky si mohli záujemcovia natrhať jahôdky už na prelome mája a júna. Za výrazné oneskorenie zberu môže studená jar. Zberači sa však už môžu vrhnúť s košíkmi do sadov, čas na to však na východe majú len do konca mesiaca. Na západe Slovenska to vyzerá rovnako, sady sú plné ľudí, ktorí majú s čerstvými plodmi svoje plány...

Vrtochy počasia nielenže posunuli samozber, ale taktiež zvýšili náklady majiteľov, ktorí museli investovať do záchrany úrody. Podľa vyjadrení pestovateľov na východe sa však ceny tento rok rozhodli nezdvihnúť. Farmár Martin Miko, ktorý už tretí rok prevádzkuje dve polia samozberu jahôd v obci Sady nad Torysou (okr. Košice-okolie), ohlásil v pondelok oficiálny začiatok sezóny. Hneď však dodal, že nebude trvať dlho.

„Otvorenie samozberu oddialilo počasie, zima bola dlhá. Trošku sme sa obávali, aká bude úroda tento rok, ale naše trojročné a ročné sadenice nám, chvalabohu, nezamrzli. Jahôdky to našťastie prežili,” zhodnotil Miko. Dodal, že ceny za kilogram jahôd nebudú zatiaľ dvíhať a ostávajú pri doterajšom cenníku. Oproti minulému roku sa však k jahodám môže dostať viac ľudí, lebo sa už nemusia registrovať.

Na západe sa tiež lopotili s vrtochmi počasia. „Tento rok sme otvorili podstatne neskôr ako minulý. Potrápilo nás zlé počasie a pre zvýšené náklady sme museli mierne upraviť aj cenník jahôd,“ povedal farmár Milan Broškovič z Emilových Sadov z Dvorov nad Žitavou (okr. Nové Zámky). „Najlepšie jahody sú tento rok už obraté, a aj keď nás potrápilo počasie, budúci rok však chceme sad rozšíriť, pretože ľudia chodia každým rokom viac a viac,“ odhalil Pavol Ábrahám zo sadov v Trnovci nad Váhom (okr. Šaľa).