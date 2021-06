Ministerstvo vnútra začína vydávať občianske s novým čipom: Ako si vybaviť elektronický podpis?

Používate pri komunikácii s úradmi elektronický podpis? Znamená to, že váš občiansky preukaz obsahuje čip s certifikátmi pre elektronický podpis.

V súčasnosti vydané certifikáty pre elektronický podpis na základe rozhodnutia NBÚ platia do konca budúceho roka. Keď nechcete meniť doklad s čipom a nemáte certifikát pre elektronický podpis, treba si ho nahrať do 25. júna. Certifikáty pre elektronický podpis má asi pol milióna Slovákov.

Ďalšie takmer 2 milióny síce majú občiansky preukaz s aktivovaným čipom, no elektronický podpis zatiaľ nevyužívajú. Ak tak plánujú v budúcnosti urobiť, musia si do 25. júna aktivovať v čipe občianskeho preukazu certifikáty na jeho vytvorenie. V opačnom prípade si budú musieť vybaviť nový občiansky, keďže Ministerstvo vnútra SR začína vydávať OP s novým typom čipu.

Ministerstvo vnútra SR vydáva občianske preukazy s čipom od konca roku 2013. V súčasnosti je v obehu 3,5 milióna platných OP s čipom a asi 70 percent z nich je aktivovaných bezpečnostným osobným kódom, čiže ich držitelia môžu elektronicky komunikovať so štátom, prípadne si zriadiť a využívať elektronickú schránku. No nie všetci majitelia takýchto občianskych preukazov majú aktivované certifikáty pre elektronický podpis.

Ak aj vy v najbližšom období plánujete začať elektronicky podpisovať, mali by ste spozornieť. Do 25. júna si jednoducho a online z pohodlia domova nainštalujte certifikáty na tvorbu elektronického podpisu, a to prostredníctvom aplikácie pre eID. Ten, kto si do 25. júna nestiahne súčasne platné certifikáty a následne bude potrebovať elektronický podpis, bude musieť požiadať o vydanie nového OP s novým druhom čipu za správny poplatok 4,50 eura. O certifikáty možno požiadať aj pri osobnej návšteve ktoréhokoľvek oddelenia dokladov.